"أتمنى ألا أكون غبيًا مثله" .. نجم الأرجنتين يتهكم على جاري نيفيل بعد إقصاء إنجلترا من كأس العالم

كان نيفيل قد أثار الجدل في بودكاست «أوفرلاب» عندما شكك في إمكانيات الثنائي روميرو- وليساندرو مارتينيز.

وكان قد صرح سابقًا: «يبدو أنهما يتسببان في استقبال هدف بينهما في كل مباراة. لكن إذا شاهدتهما، فستجدهما يسجلان أيضًا، ويرسلان الكرة برؤوسهما، وهما حرفيًا في كل مكان — إنه أمر لا يُصدق. أسميهما أفضل وأسوأ ثنائي قلب دفاع في العالم. لأنهما في بعض الأحيان يكونان مذهلين للغاية، لكن في اللحظة التالية، يتحول الأداء من الرائع إلى السخيف".

كما رفض مارتينيز أن يلتزم الصمت، مؤيداً موقف زميله بشأن التدقيق الإعلامي المستمر الذي يواجهانه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح مدافع مانشستر يونايتد :"لقد اعتدنا على أن يتحدث الناس عنا دائماً. يبدو أنهم يستمتعون بذلك، ونحن نرد عليهم على أرض الملعب، هذا كل شيء، دائماً باحترام".