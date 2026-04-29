كريستيانو رونالدو يفتح النار بعد كلاسيكو الأهلي: هذه ليست كرة قدم.. وسأتحدث في نهاية الموسم

عقب اللقاء، فتح قائد النصر قلبه لقنوات "ثمانية"، معرباً عن استيائه من حالة التوتر المبالغ فيها. وقال رونالدو: "أعتقد أن هذا ليس جيداً للدوري، الجميع يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حرباً، الجميع يريد الفوز لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

وأبدى النجم البرتغالي امتعاضه من سلوكيات البعض، مضيفاً: "سأتحدث أكثر في نهاية الموسم، لأنني رأيت الكثير من الأمور السيئة؛ لاعبون يشتكون، منشورات على فيسبوك وإنستجرام، وحديث مستمر عن الحكام والمشروع. يجب أن نقدم قدوة ونراجع الأمور ونتحدث مع رابطة الدوري، لأنه بالنسبة لي، هذه ليست كرة قدم".

وفي لقطة مثيرة بالمنطقة المختلطة، رد رونالدو على الجماهير الأهلاوية التي تفاخرت أمامه بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعاً يده بإشارة الرقم "5" تذكيراً بألقابه الخمسة في دوري أبطال أوروبا.



