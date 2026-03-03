كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ويؤكد نادي النصر أن هذه إصابة خطيرة وسط مزاعم بأن النجم قد هرب من السعودية بعد الهجوم على السفارة الأمريكية

أصيب رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد الفيحة يوم 28 فبراير. على الرغم من حصول النصر على ثلاث نقاط، كانت الليلة محبطة للنجم البرتغالي، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12 من المباراة. تم استبداله في النهاية بعبد الله الحمدان في الدقيقة 81 بعد أن أشار إلى مقاعد البدلاء. تأتي هذه الإصابة في فترة حاسمة للنادي الذي يسعى للحفاظ على صدارته بفارق ضئيل في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

أصبح الآن وجود هداف الدوري، الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم، موضع شك كبير في المباريات القادمة. من المقرر أن يواجه النصر نادي نيوم والخلج في الدوري في مارس، لكن مشاركة القائد محفوفة بالشكوك. علاوة على ذلك، أصبحت مشاركته في المباريات الودية الدولية للبرتغال ضد المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر مهددة. وينتظر المشجعون ليروا ما إذا كان المهاجم الأسطوري سيتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في المرحلة الحاسمة من الدوري المحلي.