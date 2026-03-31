كريستيانو رونالدو يحاول إقناع كاسيميرو برفض عرض الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) من أجل الانتقال إلى نادي النصر

أعلن كاسيميرو رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف. منذ انضمامه من ريال مدريد في صيف عام 2022، خاض 155 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 24 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة. وفي رسالة الوداع التي كتبها، قال: "سأحمل مانشستر يونايتد في قلبي طوال حياتي. منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد والحب الذي أشاركه الآن مع مشجعينا لهذا النادي المميز. لم يحن وقت الوداع بعد؛ فهناك الكثير من الذكريات التي سنصنعها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال أمامنا الكثير لنكافح من أجله معًا؛ وسيظل تركيزي الكامل، كالعادة، منصبًا على بذل كل ما في وسعي لمساعدة نادينا على النجاح."