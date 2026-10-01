وصل كريستيانو رونالدو في الليلة الماضية إلى مدريد، برفقة أفراد عائلته، على متن الطائرة الخاصة التي أقلّته من كوبنهاجن، في ظل أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس، التي تفاقمت مع تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الدنمارك، عقب إجلاسه على مقاعد البدلاء، طيلة مباراة النرويج، ومن ثم تأكيد المدرب على "استقلاليته" المطلقة في اختيار التشكيلة، وفي حالة عدم حدوث مفاجآت، فإن رونالدو سيعود إلى السعودية، للانضمام مجددًا إلى النصر.
"تعرض للخيانة وتوقعوا اعتزاله بعد كأس العالم" .. وساطة الصلح تفشل وكريستيانو رونالدو مهدد بالإيقاف في البرتغال!
الاعتزال أو الإيقاف
وأثار خروج رونالدو المفاجئ من معسكر البرتغال، الكثير من التساؤلات في الأوساط العالمية، حول تبعيات هذا التصرف، في ظل عدم خوض كريستيانو للتدريبات، والرحيل بعد تصريحات جورج جيسوس، في الوقت الذي أرجحت فيه وسائل الإعلام البرتغالية، وعلى رأسها "O jogo"، بأن المغادرة المفاجئة مع رسالة رونالدو، تعني أن الفائز بالكرات الخمس الذهبية، قد قرر الاعتزال الدولي نهائيًا.
وفي هذا السياق، قد يصبح كريستيانو رونالدو في انتظار عقوبة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفق اللوائح التأديبية، التي تنص على أن "اللاعب الذي يغادر، بعد استدعائه بشكل نظامي، أو لا يحضر - دون مبرر - تدريبًا أو مباراة أو نشاطًا للمنتخبات الوطنية، أو متعلقًا بتمثيل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو البرتغال رياضيًا، تُفرض عليه عقوبة الإيقاف من شهر إلى ستة أشهر، إضافةً إلى غرامة مالية إذا كان محترفًا".
الوساطة الأخيرة
سيناريو يتمنى كبار مسؤولي الكرة البرتغالية تفاديه، لدرجة أنه، وفقاً لبعض الروايات الإسبانية (صحيفة ماركا)، فإن رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا، في وقت متأخر من مساء أمس – وكان قد توجه إلى معسكر المنتخب في الدنمارك تحديداً للتحدث مع رونالدو وجيسوس قبل المنعطف المذهل الذي اتخذته الأحداث –، ومدرب المنتخب التقيا بكريستيانو في مطار كوبنهاجن في محاولة أخيرة للمصالحة. ولكن من الواضح أنها لم تكلّل بالنجاح، وأثارت الجدل في البرتغال حول السلوك الذي أبداه أهم لاعب في تاريخ الكرة البرتغالية إلى جانب أوزيبيو. وهو الذي خاض بقميص منتخب بلاده، 234 مباراة وسجّل 146 هدف، ليُسهم في إحراز كأس أمم أوروبا "يورو 2016" ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.
يشعر بالخيانة
في برنامج "إل شيرينجيتو"، أحد أشهر البرامج الكروية في إسبانيا، قدّم الصحفي وصديق كريستيانو رونالدو، إيدو أجيري، روايته للأحداث حول أسباب غضب النجم، الذي يُقال إنه شعر بالخيانة من تصرّف جورج جيسوس. "كان هناك اجتماع، مساء الثلاثاء، بين رئيس الاتحاد ومدرب المنتخب وكريستيانو، واعتذر جيسوس لكريستيانو. لأنه جعله يُجري إحماءات لمدة 30 دقيقة ثم لم يُشركه. ولم يعتذر على انفراد فحسب، بل قال له أيضًا إنه سيعتذر علنًا. وإنه سيقول علناً إنه ارتكب خطأً.
كان هذا وعد جورج جيسوس لكريستيانو. ثم ذهب إلى المؤتمر الصحفي ويروي هذه السلسلة من الأكاذيب التي لا يصدقها أحد. لهذا السبب انفجر كريستيانو، لأنه شعر بالخيانة. هذا كل شيء.
الأمر كذلك؛ يأتي إليك مدربك على انفراد ويقول لك: "اسمع، حدث هذا، أنا أتفهّم الأمر، حسناً؟ لم أتعامل معه بشكل جيد. نحن معًا. أنا آسف. إذا كان لديّ مؤتمر صحفي، فسأوضّح الأمر. سأعتذر. لا تقلق، سيكون كل شيء على ما يُرام. سيُحلّ كل شيء"، ثم، بعد 12 ساعة، تذهب إلى المؤتمر الصحفي وتزيد الأمور سوءًا بالنسبة لكريستيانو، مؤكدًا سلطتك وموضحًا أنك أنت من يتولى القيادة وأن كريستيانو مجرد لاعب آخر. تذهب إلى المنزل وتتجاوز الأمر. لهذا أقول: خيانة".
توقع باعتزال رونالدو بعد كأس العالم
وفي هذا السياق، زاد الإعلامي خوسيه فيليكس دياز، من الشعر بيتًا، حول كواليس أزمة رونالدو مع جورج جيسوس، عبر صحيفة "آس"، مؤكدًا أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اعتقد أو ألمح للمرشحين للتدريب، بأن كريستيانو سينهي مسيرته مع المنتخب الأول بعد كأس العالم، إلا أن إصرار "الدون" على الاستمرار، أجبر جيسوس على استدعائه مجددًا.
ونوّه دياز بأن الاتحاد البرتغالي تواصل مع عدة مدربين بعد رحيل روبرتو مارتينيز، عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم 2026، فيما اشترط بعضهم بأن يرحل كريستيانو رونالدو عن المنتخب، من أجل تولي المنصب، علمًا بأن جوزيه مورينيو كان أحد هؤلاء المدربين الذين تواصل معهم الاتحاد.
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