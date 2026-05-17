كريستيانو رونالدو وإيفان توني يتصدران قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي!

تأتي ترشيحات جوائز موسم 2025-2026 في خضم صراع محتدم على لقب الدوري. ومع اقتراب الجولات الأخيرة يوم الخميس، تمكن فريق النصر من تحقيق تقدم ضئيل في صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين بالضبط على فريق الهلال الذي لم يهزم حتى الآن.

يواجه المتصدر فريق ضمك، مدركاً أن الفوز سيضمن له اللقب، بينما يواجه منافسه اختباراً صعباً أمام الفيحاء، ويقع الضغط بالكامل على عاتق المتصدر للحفاظ على رباطة جأشه، حيث أن أي تعثر قد يسمح لمنافسه صاحب المركز الثاني بانتزاع اللقب في اللحظة الأخيرة.