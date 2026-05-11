ردًا على اتهامات "المؤامرة" ضد كريستيانو رونالدو .. بيان رسمي من هيئة الرقابة على المنشطات

هيئة الرقابة على المنشطات كشفت عن الأرقام كاملة لـ18 نادٍ المشاركين في دوري روشن السعودي منذ بداية الموسم الجاري وحتى 11 من مايو الجاري.

وقد أظهرت الأرقام التساوي التام بين غالبية الأندية في عدد مرات الفحص، بواقع 30 عينة من كل نادٍ، مقسمة 12 داخل المنافسات و18 خارجها.

وقد تبين أن الرباعي الكبير الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي قد تساوت عدد عينات لاعبيهم تمامًا دون زيادة أو نقصان في أي منهم، بواقع 12 داخل المنافسات و18 خارجها.

فقط خضع لاعبو أربعة أندية للفحص 32 مرة، بواقع 14 داخل المنافسات و18 خارجها، هم القادسية، الفيحاء، الشباب والرياض.



