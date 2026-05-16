فيديو | ليس رونالدو .. رئيس جامبا أوساكا يختار اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر بنهائي الآسيوية

كشف ناوهيتو ميزوتاني، الرئيس والمدير التنفيذي لنادي جامبا أوساكا الياباني، عن اللاعب الذي لا يريد مواجهته من النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

ملعب الأول بارك يستضيف النهائي الآسيوي المرتقب مساء اليوم، السبت، بين النصر وجامبا أوساكا، ووفقًا للرئيس التنفيذي للنادي، فإن كريستيانو رونالدو ليس اللاعب الذي يخشاه في العالمي!


    "لا أريد مواجهة ساديو ماني"

    ناوهيتو حل ضيفًا على برنامج في المرمى عبر قناة العربية، وتم سؤاله عن اللاعب الذي يتمنى ألا يشارك اليوم في مواجهة جامبا أوساكا والنصر.

    وجاءت إجابته مختصرة بالإشارة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، متجاهلًا كريستيانو رونالدو، رغم اعتباره النجم الأبرز في الفريق السعودي.


  • لم يتجاهل رونالدو بشكل كامل

    وواصل ناوهيتو حديثه:"الجهاز الفني للفريق قام بتحليل مباراة النصر الأخيرة أمام الهلال، لديهم واحد من أشهر النجوم في كرة القدم وهو كريستيانو رونالدو، نحن على علم أننا سنواجه منافسًا قويًا".

    وأضاف:"الجميع يعلم أن رونالدو يعتبر أحد أبرز النجوم في كرة القدم العالمية، ندرك أنه سيلعب بحافز كبير أمامنا، نعرفه جيدًا لأننا لعبنا ضده في كأس العالم للأندية عندما كان في مانشستر يونايتد عام 2009، ونشعر بسعادة كبيرة لمواجهته مرة أخرى".

  • الخيار الأفضل في النهائي

    وأما عن نظام دوري أبطال آسيا 2 والنخبة وإقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة:"هذه قوانين الاتحاد الآسيوي، ولا أعتقد أنني في موقع يسمح لي بالتعليق على تلك الأمور".

    وأوضح:"ولكن في رأيي، لو كانت المباراة النهائية بنظام مواجهتي ذهاب وعودة، فهذا أفضل بالنسبة للفريقين".


    ماذا فعل رونالدو أمام جامبا أوساكا؟

    المباراة التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لجامبا أوساكا، هي مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية في ديسمبر 2008، حيث التقى مانشستر يونايتد مع الفريق الياباني وفاز بنتيجة 5/3.

    رونالدو نجح في تسجيل هدفًا لصالح الشياطين الحمر في هذه المباراة، ليتأهل الفريق إلى النهائي ويتغلب على كويتو الإكوادوري ليحصد اللقب.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 83 نقطة من 33 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

