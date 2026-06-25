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Donny Afroni و علي سمير

كلوب عن منافسة رونالدو وميسي بكأس العالم : أحدهما "يمشي في الملعب" والآخر لا ينزعج رغم تقدم عمره!

ليونيل ميسي
البرتغال
كأس العالم
الأرجنتين
كريستيانو رونالدو
يورجن كلوب

المنافسة تعود بقوة بين الثنائي في المونديال

أظهر يورجن كلوب نفسه كمشاهد متحمس لكأس العالم 2026، حيث أشاد بالهيمنة المستمرة لكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقد أعجب المدرب السابق لليفربول بشدة بالطريقة التي يواصل بها النجمان المخضرمان التأثير على مسار البطولة على الرغم من تقدمهما في السن.

  • كلوب معجب بقدرات رونالدو على العودة رغم الانتقادات

    كان ميسي ورونالدو من أبرز نجوم كأس العالم الحالية، حيث أثبتا مكانتهما كأعظم لاعبين في التاريخ على الرغم من تقدمهما في السن.

    وقد أعجب المدرب البالغ من العمر 59 عامًا بشكل خاص برد فعل رونالدو بعد الانتقادات التي تعرض لها في البداية. فبعد بداية متواضعة، عاد النجم البرتغالي بقوة وسجل ثنائية في الفوز 5-0 على أوزبكستان، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده في كأس العالم.

    وأوضح كلوب في مقابلة مع قناة «سكاي سبورتس»: «بصفتي مجرد متفرج، فإن الأمر يأسرني بطبيعة الحال بعض الشيء لأنهما أفضل لاعبين في العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية». «لكن ما كان رائعاً أن أراه هو التالي: بعد المباراة الأولى، كريستيانو رونالدو تعرض لانتقادات شديدة – ثم عاد بقوة بهذه الطريقة، وهو في سن 41 عاماً بأداء حيوي ومكثف للغاية، حقيقة أنه لا يزال يشعر بالانزعاج الشديد في سنه هذا عندما لا تسير الأمور على ما يرام أمر استثنائي، ورد فعله يثير الإعجاب بشكل أكبر".

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    تحليل ظاهرة ليونيل ميسي

    كما أشاد كلوب بميسي بأعلى درجات الثناء، فقد تألق الأرجنتيني في الفوز 2-0 على النمسا وأبهر الألماني — لا سيما بأسلوب لعبه عالي الكفاءة.

    وأوضح مدرب ليفربول السابق:"شاهدت ليونيل ميسي مباشرةً، وعندما تتابع المباراة وترى أنه يقطع مسافة ثمانية كيلومترات، تقول في نفسك: لقد وجدنا المسافة المثلى. إنها ثمانية كيلومترات لأنه عندها يكون حاضرًا بالفعل في اللحظة الحاسمة، لكنه وحده من يستطيع التألق بهذه الطريقة، تخيل لو أن الجميع ركضوا ثمانية كيلومترات فقط".

    بالنسبة لكلوب، فإن «المشي» الظاهري لميسي هو في الواقع أعلى مستوى من الدقة التكتيكية. وقال الألماني: "مشاهدته أمر استثنائي، إنه شيء جنوني حقًا. يقول الناس إنه يمشي. أما أنا فأقول: إنه يراقب الملعب. كنت أنظر إليه كثيرًا، حتى عندما تكون الكرة في مكان آخر. كنت أريد فقط أن أرى ماذا يفعل. أعتقد أنه يقيس المسافات. إنه يقول لنفسه: الآن أنا هنا، والآن سأضع نفسي على اليمين، والآن سأكون في الوسط".

    "لم تكن المباراة ضد النمسا من نصيبه لفترة طويلة، لكنه قدم بعض اللحظات الخاصة: سجل الهدف الأول لأنه قادر على ذلك. وأحرز الهدف الثاني عندما أراد ذلك، ولولا إضاعته لركلة جزاء لوصل رصيده إلى ستة أهداف بعد مباراتين. وهذا يجعل الأمر يبدو وكأن كأس العالم الواحد لا يعني شيئًا".

    وتابع:" قال زلاتان إبراهيموفيتش إن ميسي سجل خمسة أهداف في بطولة كأس العالم واحدة، وهو نفسه لم يسجل أي هدف في نسختين من المسابقة. الأمر بهذه البساطة".

  • لحظة مميزة على هامش الحدث

    يبدو كلوب سعيدًا للغاية لكونه جزءًا من هذه الحقبة، كما استذكر لقاءً شخصيًّا على هامش المباراة.

    وعلى الرغم من مسيرته المهنية اللامعة قبل المشاركة في المونديال الحالي، كانت تلك اللحظة الأكثر تميزًا بالنسبة للألماني.

    واعترف:"إنه لأمر استثنائي أن نتمكن من عيش تجربة هذا الجيل. إنه أمر مميز. وعندما التقينا لفترة وجيزة على خط التماس، وقام ميسي بلطف بإدراجنا ضمن صفوف المهنئين، شعرت بسعادة بالغة حتى وأنا في التاسعة والخمسين من عمري، كنت سعيداً بنفس القدر لرؤية لاعبي السابق أليكسيس ماك أليستر وإجراء محادثة سريعة معه. لكن بعد ذلك جاء ميسي. وهذا أمر مختلف تماماً".

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    تحية خاصة لدينيز أونداف

    إلى جانب النجوم العالميين، ظل كلوب يراقب أيضًا المنتخب الألماني، ولا سيما اللاعب دينيز أونداف. فقد أبهر مهاجم نادي في إف بي شتوتجارت مؤخرًا بتسجيله هدف الفوز في المباراة ضد كوت ديفوار.

    وأضاف كلوب: «ما يميزه هو حسه التهديفي. إنه يعرف بالضبط أين يجب أن يتواجد، وتقنيته استثنائية، وقدرته على إنهاء الهجمات رائعة. الهدف الأول الذي سجله ضد كوت ديفوار: في النهاية، يبدو الأمر سهلاً للغاية لأنه دفع الكرة برفق لتتجاوز خط المرمى من مسافة أربعة أو خمسة أمتار. كان ذلك أداءً تقنيًا رائعًا».

    ومع ذلك، امتنع كلوب عن المطالبة بإدراج أونداف في التشكيلة الأساسية للمدرب يوليان ناجلسمان، حيث أوضح:"ليس من الضروري أن يحدث ذلك لكن هذا قرار يخص المدرب. وأنا أعني ذلك بجدية، ولا تسيئوا فهمي؛ فهذا قرار المدرب. وفي النهاية، لا ينبغي مقارنته بأي لاعب آخر. دينيز أونداف هو دينيز أونداف، ونحن جميعًا سعداء للغاية بوجوده معنا".

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