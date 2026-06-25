كلوب عن منافسة رونالدو وميسي بكأس العالم : أحدهما "يمشي في الملعب" والآخر لا ينزعج رغم تقدم عمره!

كان ميسي ورونالدو من أبرز نجوم كأس العالم الحالية، حيث أثبتا مكانتهما كأعظم لاعبين في التاريخ على الرغم من تقدمهما في السن.

وقد أعجب المدرب البالغ من العمر 59 عامًا بشكل خاص برد فعل رونالدو بعد الانتقادات التي تعرض لها في البداية. فبعد بداية متواضعة، عاد النجم البرتغالي بقوة وسجل ثنائية في الفوز 5-0 على أوزبكستان، ليصبح بذلك أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده في كأس العالم.

وأوضح كلوب في مقابلة مع قناة «سكاي سبورتس»: «بصفتي مجرد متفرج، فإن الأمر يأسرني بطبيعة الحال بعض الشيء لأنهما أفضل لاعبين في العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية». «لكن ما كان رائعاً أن أراه هو التالي: بعد المباراة الأولى، كريستيانو رونالدو تعرض لانتقادات شديدة – ثم عاد بقوة بهذه الطريقة، وهو في سن 41 عاماً بأداء حيوي ومكثف للغاية، حقيقة أنه لا يزال يشعر بالانزعاج الشديد في سنه هذا عندما لا تسير الأمور على ما يرام أمر استثنائي، ورد فعله يثير الإعجاب بشكل أكبر".