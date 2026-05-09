خاص | "كأس العالم 2030 ليست بعيدة" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يتنبأ بإنجاز جديد لرونالدو!

عمل مولنستين مع كريستيانو رونالدو خلال فترة عمله الأولى في مانشستر يونايتد، حيث قال المساعد السابق للسير أليكس فيرجسون لموقعGOAL ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان رونالدو الاستمرار في اللعب لأربع سنوات أخرى: «أعني، إذا سمحت صحته بذلك. انظر إليه، إنه في الـ41 من عمره، لكن من الواضح أنه بيولوجياً ربما في أوائل الثلاثينات. إنها حالة من الحالات التي إذا كانت العقلية موجودة، فسيتبعها الباقي. لذا، لا شك في أنه يعتني بنفسه بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف: "رأيتُ قبل أيام في مكان ما أنهم أدرجوا ابن رونالدو في قائمة الفريق [في النصر]. قد يكون ذلك أحد التحديات التي لا يزال يرغب في خوضها، أن يلعب معه، فسيكون ذلك أمراً فريداً. لكنني أعتقد أنه إذا بقي بعيدًا عن الإصابات وحافظ على لياقته، فمن الواضح أنه عليك الانتظار لترى ما سيحدث مع البرتغال لأنه قد يكون أكبر لاعب في كأس العالم. سيكون هذا بالتأكيد في ذهنه، خاصة مع استضافة كأس العالم بشكل مشترك من قبل البرتغال وإسبانيا والمغرب. هذا ليس بعيدًا جدًا!"

وكان نونو جوميز، زميل رونالدو السابق في المنتخب الوطني، قد صرح سابقًا لـtalkSPORT عندما سُئل عن نفس الموضوع، حيث أن فرصة المشاركة في بطولة كبرى على أرض الوطن تمثل جاذبية واضحة لأي لاعب: "أعتقد أنه هو وحده، أو ربما حتى ليس هو، من يعرف الإجابة لأنني أعتقد أنه يتقدم عامًا بعد عام في هذا العمر".

وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال لائقًا للعب. إنه لاعب محترف حقًا وأحد اللاعبين الذين يمكننا أن نضربه مثالاً يحتذى به؟ للأجيال الشابة. لكن بالطبع له عمره وقد تراجعت قدراته في بعض الجوانب، مثل السرعة على سبيل المثال. إنه ليس نفس كريستيانو الذي كان في سن 18 أو 20، لكنه لا يزال قادرًا على تسجيل الأهداف، وفي كرة القدم، هذا هو أهم شيء، تسجيل الأهداف، وهو لا يزال يسجل".

وأكمل المهاجم السابق: "بالطبع أعتقد أن الأمر يعتمد أيضًا على المدرب. لدينا حاليًا روبرتو مارتينيز وأعتقد أنه يكيّف الفريق، سواء كان كريستيانو ضمن التشكيلة الأساسية أم لا. لذا أعتقد أن الأمر سيعتمد على رغبته في اللعب أكثر أم لا. لكن ربما يمكنني القول إنها قد تكون كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من أننا نعلم أننا سنستضيف بعض المباريات بعد أربع سنوات. وربما تكون هذه فرصة لتوديعه على أرضه."