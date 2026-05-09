Getty
خاص | "كأس العالم 2030 ليست بعيدة" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يتنبأ بإنجاز جديد لرونالدو!
هل يستطيع رونالدو، صاحب الأرقام القياسية، الفوز بكأس العالم؟
سيعيد رونالدو كتابة سجلات الأرقام القياسية هذا الصيف عندما يمثل بلاده للمرة السادسة في البطولة الأبرز التي تنظمها الفيفا. فقد خطا خطواته الأولى على أبرز المسارح الدولية في عام 2006.
وبعد حوالي 20 عاماً، ومع 226 مباراة دولية و143 هدفاً في رصيده، لا يزال هذا الأسطورة في قمة عطائه. وقد تذوق طعم الفوز ببطولة أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية بصفته قائداً لمنتخب البرتغال، لكنه لم يضع يديه بعد على أعظم الجوائز، على عكس منافسه الأبدي ليونيل ميسي.
- Getty/GOAL
من هو أكبر لاعب شارك في مباراة بكأس العالم؟
والهدف هو تصحيح هذا الخطأ على أرض أمريكا الشمالية، حيث يعمل روبرتو مارتينيز مع تشكيلة مليئة بالنجوم تتمتع بالإمكانيات اللازمة لتتوج بطلة للعالم وتكمل مجموعة الميداليات الرائعة لقائدها الأسطوري.
إذا ما فاتته المجد الأقصى مرة أخرى بشكل مؤلم، ومع استعداد البرتغال لاستضافة نهائيات 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والمغرب، فهل قد يغري رونالدو محاولة أخرى؟
يعد عصام الحضري حالياً أكبر لاعب يشارك في مباراة بكأس العالم، بعد أن لعب كحارس مرمى لمصر في عام 2018 عن عمر يناهز 45 عاماً و161 يوماً. قد يرغب رونالدو في محاكاة هذا الإنجاز.
هل يمكن أن يشارك رونالدو، الذي لا يزال في قمة عطائه، في كأس العالم 2030؟
عمل مولنستين مع كريستيانو رونالدو خلال فترة عمله الأولى في مانشستر يونايتد، حيث قال المساعد السابق للسير أليكس فيرجسون لموقعGOAL - بفضل Best Betting Bonuses - ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان رونالدو الاستمرار في اللعب لأربع سنوات أخرى: «أعني، إذا سمحت صحته بذلك. انظر إليه، إنه في الـ41 من عمره، لكن من الواضح أنه بيولوجياً ربما في أوائل الثلاثينات. إنها حالة من الحالات التي إذا كانت العقلية موجودة، فسيتبعها الباقي. لذا، لا شك في أنه يعتني بنفسه بأفضل طريقة ممكنة".
وأردف: "رأيتُ قبل أيام في مكان ما أنهم أدرجوا ابن رونالدو في قائمة الفريق [في النصر]. قد يكون ذلك أحد التحديات التي لا يزال يرغب في خوضها، أن يلعب معه، فسيكون ذلك أمراً فريداً. لكنني أعتقد أنه إذا بقي بعيدًا عن الإصابات وحافظ على لياقته، فمن الواضح أنه عليك الانتظار لترى ما سيحدث مع البرتغال لأنه قد يكون أكبر لاعب في كأس العالم. سيكون هذا بالتأكيد في ذهنه، خاصة مع استضافة كأس العالم بشكل مشترك من قبل البرتغال وإسبانيا والمغرب. هذا ليس بعيدًا جدًا!"
وكان نونو جوميز، زميل رونالدو السابق في المنتخب الوطني، قد صرح سابقًا لـtalkSPORT عندما سُئل عن نفس الموضوع، حيث أن فرصة المشاركة في بطولة كبرى على أرض الوطن تمثل جاذبية واضحة لأي لاعب: "أعتقد أنه هو وحده، أو ربما حتى ليس هو، من يعرف الإجابة لأنني أعتقد أنه يتقدم عامًا بعد عام في هذا العمر".
وأضاف: "أعتقد أنه لا يزال لائقًا للعب. إنه لاعب محترف حقًا وأحد اللاعبين الذين يمكننا أن نضربه مثالاً يحتذى به؟ للأجيال الشابة. لكن بالطبع له عمره وقد تراجعت قدراته في بعض الجوانب، مثل السرعة على سبيل المثال. إنه ليس نفس كريستيانو الذي كان في سن 18 أو 20، لكنه لا يزال قادرًا على تسجيل الأهداف، وفي كرة القدم، هذا هو أهم شيء، تسجيل الأهداف، وهو لا يزال يسجل".
وأكمل المهاجم السابق: "بالطبع أعتقد أن الأمر يعتمد أيضًا على المدرب. لدينا حاليًا روبرتو مارتينيز وأعتقد أنه يكيّف الفريق، سواء كان كريستيانو ضمن التشكيلة الأساسية أم لا. لذا أعتقد أن الأمر سيعتمد على رغبته في اللعب أكثر أم لا. لكن ربما يمكنني القول إنها قد تكون كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من أننا نعلم أننا سنستضيف بعض المباريات بعد أربع سنوات. وربما تكون هذه فرصة لتوديعه على أرضه."
- Getty/GOAL
الألقاب، 1000 هدف واللعب إلى جانب ابنه: أهداف رونالدو
في الوقت الحالي، يركز رونالدو على الفوز باللقب الذي طال انتظاره مع فريق النصر - الذي يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين - بينما يقترب من تحقيق إنجاز تسجيل 1000 هدف في مسيرته. ويستمر عقده في الشرق الأوسط حتى صيف عام 2027.
وسيتم الترحيب بأي فرصة للعب جنباً إلى جنب مع ابنه كريستيانو جونيور، الذي يبلغ الآن 16 عاماً ويحلم بأن يصبح لاعباً محترفاً بحد ذاته. لم يتم الإعلان عن موعد اعتزاله، مع احتمال كبير أن يقرر هذا اللاعب الاستثنائي أنه قادر على اللعب حتى منتصف الأربعينيات من عمره وما بعدها.