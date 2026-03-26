"كريستيانو رونالدو منع انتقالي للنصر ثم تفاوض معي لخطفي من الهلال".. مالكوم يكشف عن مفاجآت كبيرة

وفي هذا السياق.. كشف النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، عن أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، عندما كان يتولى تدريب عملاق الرياض الهلال، اتصل به للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2023.

واعترف مالكوم أنه لم يقم بإعطاء جيسوس أي رد، في ذلك الوقت؛ حيث كان عملاق الرياض الآخر النصر، يتفاوض معه بقوة.

وأضاف النجم البرازيلي: "لكن.. الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تدخل، ومنع انتقالي إلى النصر؛ لأذهب إلى الزعيم الهلالي، في النهاية".