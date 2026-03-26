"كريستيانو رونالدو منع انتقالي للنصر ثم تفاوض معي لخطفي من الهلال".. مالكوم يكشف عن مفاجآت كبيرة

النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023 - كما ذكرنا -؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.
صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي؛ لعب النجم البرازيلي 129 مباراة في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 46 هدفًا وصانعًا 39 آخرين.
ومع الهلال.. توّج مالكوم دي أوليفيرا بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -؛ وهي: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".