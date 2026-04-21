Goal.com
مباشر
Cristiano Ronaldo Jorge Jesus Al-Nassr 2025-26
أحمد فرهود

موقف كريستيانو رونالدو من ضم محمد صلاح.. وجورج جيسوس "غاضب" بعد اقتراب انتقال نجم النصر إلى الاتحاد أو الأهلي

النصر
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
جورج جيسوس
عبد الرحمن غريب
ليفربول
الاتحاد
الأهلي
دوري روشن السعودي
انتقالات

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

لا يزال اسم الفرعون المصري محمد صلاح، يسيل الكثير من الحبر في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعدما بات مرشحًا قويًا للانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، في الميركاتو الصيفي القادم.

صلاح البالغ من العمر 33 سنة، أعلن رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ دون أن يحدد وجهته القادمة، حتى الآن.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    عرض اسم محمد صلاح على رونالدو وجورج جيسوس

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراح أحد مسؤولي عملاق الرياض النصر، اسم الفرعون المصري محمد صلاح، على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، ومواطنه المدير الفني المخضرم جورج جيسوس.

    الموقع قال: "مسؤول بارز في النصر، عرض على رونالدو وجيسوس، فكرة التفاوض مع صلاح؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي القادم".

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موقف رونالدو وجورج جيسوس من التعاقد مع محمد صلاح

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن موقف كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ومواطنه جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بعد رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

    وأعلن الموقع ترحيب رونالدو بالتعاقد مع صلاح؛ حيث يرى أن الفرعون المصري لاعبًا كبيرًا للغاية، ويستطيع تقديم الإضافة إلى الفريق النصراوي.

    لكن.. الأسطورة البرتغالية طلب تأجيل فكرة التفاوض مع أي لاعب، سواء كان صلاح أو غيره؛ حتى حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعلى طريقة رونالدو.. طلب جيسوس بعد عرض اسم صلاح عليه؛ تأجيل فتح ملف الصفقات الصيفية أو اللاعبين الراحلين، إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

    وشدد المدير الفني البرتغالي على أن الحديث عن أي صفقة جديدة حاليًا؛ من شأنه أن يؤدي إلى تشتيت تركيز غرفة الملابس، في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

  • غضب جورج جيسوس بعد اقتراب رحيل نجم النصر

    ومن ناحية أخرى.. أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن غضبه الشديد؛ بعد اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وعن ذلك يقول موقع "365Scores"، مساء اليوم الثلاثاء: "حالة من الاستياء سيطرت على جيسوس؛ بعد عدم تجديد عقد الجناح عبدالرحمن غريب، واقترابه من الرحيل".

    وأشار الموقع إلى امتلاك غريب، الذي ينتهي عقده مع النصر بختام الموسم الحالي، عرضًا من عملاق جدة الاتحاد؛ إلى جانب رغبة اللاعب نفسه، في ختام مسيرته داخل ناديه السابق الأهلي.

    وسينتظر غريب تلقيه عرضًا من الأهلي، خلال الأيام القادمة؛ وإلا قد ينضم إلى الاتحاد بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا مع نادي الأهلي القطري، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.