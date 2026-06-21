أثارت النتيجة المخيبة للآمال التي حققتها البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، جدلًا واسعًا، لاسيما وأن ميسي كان قد سجل ثلاثة أهداف قبل ذلك بيوم واحد فقط. فقد سجل قائد المنتخب الأرجنتيني ثلاثية رائعة في الفوز (3-0) على الجزائر، مما أبقى منتخب بلاده على المسار الصحيح نحو الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في قطر عام 2022.

ومع ذلك، في مقال له في صحيفة «ديلي ميل»، رفض أوين بشدة الرواية السلبية التي تحيط باللاعب المخضرم البالغ من العمر 41 عامًا. وكتب أوين: "لم يكن من المفيد لكريستيانو رونالدو أن يسجل ليونيل ميسي ثلاثية في الليلة التي سبقت مباراة البرتغال، لكنني لا أشارك في الانتقادات الموجهة إليه".