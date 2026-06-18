أسطورة مانشستر يونايتد : رونالدو سيلعب حتى الخمسين وهذه محطته القادمة بعد السعودية!

وإذا ما قرر رونالدو مغادرة الشرق الأوسط قبل أن يعتزل اللعب نهائيًّا، يتوقع شيرينجهام أن الانتقال إلى الولايات المتحدة قد يكون الخطوة المنطقية التالية.
ومن شأن انضمامه إلى ليونيل ميسي في دوري كرة القدم الأمريكي أن يشكل دفعة قوية لهذه الرياضة في أمريكا الشمالية، ويؤمن شيرينجهام بأن الأسطورة البرتغالية لن يواجه أي صعوبة في الهيمنة على المسابقة.
وأضاف شيرينجهام: «قد يذهب إلى أمريكا إذا أراد تجربة شيء مختلف. يمكنك أن تتخيل ذلك، ومن المؤكد أنه سيضيء الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) كما لا يستطيع أحد غيره. ربما سيتوقف الأمر كله على ما يريد أن يفعله قبل أن يتقاعد أخيرًا".
وفي الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على الدوري السعودي للمحترفين ومجد كأس العالم، حيث بدأت البرتغال مشوارها في بطولة 2026 أمس، الأربعاء بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسقطت في فخ التعادل الإيجابي 1/1.
وحتى بعد هذا الفصل الحالي، لم يعد احتمال استمرار رونالدو في اللعب حتى الخمسينيات من عمره يُعتبر مستحيلاً.