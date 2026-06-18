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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

أسطورة مانشستر يونايتد : رونالدو سيلعب حتى الخمسين وهذه محطته القادمة بعد السعودية!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
النصر
كأس العالم
دوري روشن السعودي

إشادة بإصرار ومجهودات النجم البرتغالي

لطالما تحدى كريستيانو رونالدو مسار التقدم في السن التقليدي الذي يمر به الرياضيون من النخبة، ويعتقد أسطورة مانشستر يونايتد، تيدي شيرينجهام، أن النجم البرتغالي لم يقترب بعد من نهاية مسيرته.

وتزامنًا مع حصوله على لقب دوري روشن السعودي مؤخرًا مع النصر، ومشاركته مع البرتغال في كأس العالم 2026، فإن التوقعات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا سيطيل مسيرته الاحترافية لعقد آخر.

  • سيلعب حتى الخمسين

    أشار المهاجم الإنجليزي السابق شيرينجهام إلى أن رونالدو يتمتع بالقدرات البدنية والحافز الذهني اللازمين لمواصلة اللعب حتى يبلغ الخمسين من عمره.

    وعلى الرغم من المتطلبات الشاقة التي تفرضها كرة القدم الاحترافية، يعتقد شيرينجهام أن النهج الدقيق الذي يتبعه مهاجم «النصر» في الحفاظ على لياقته البدنية يميزه عن كل لاعب آخر في تاريخ هذه الرياضة.

    وفي حديثه إلى موقع «BOYLE Sports»، الذي يناقش منافسات بطولة كأس العالم 2026، قال شيرينجهام: «هل يمكن لكريستيانو رونالدو أن يستمر في اللعب حتى الخمسينات من عمره بهذا المستوى؟ لن يفاجئني ذلك عندما تنظر إلى جسده وهو في سن 41. فهو لا يزال في قمة لياقته البدنية. لديه فريق تدريب خاص به منذ 15 عامًا للحفاظ على لياقته في أفضل حالاتها، وطالما لا تزال لديه الرغبة، فسيستمر في اللعب، لكن الأمر يصبح صعبًا عندما تصل إلى هذا العمر، حيث يتعين عليك النهوض من السرير كل يوم للذهاب إلى التدريب."

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    سر طول العمر

    إن تفاني رونالدو في مهنته يتمتع بطبيعة أسطورية، حيث يتبع أنظمة غذائية صارمة، ويخضع للعلاج بالتبريد، ويلتزم بجدول تدريبي لا هوادة فيه، مما سمح له بالحفاظ على إنتاجيته التهديفية حتى بعد بلوغه الأربعينيات من عمره.

    وفي حين يتقاعد معظم اللاعبين في منتصف الثلاثينيات من عمرهم، فإن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية يتواجد حاليًا لقيادة منتخب بلاده بأمريكا الشمالية، في الوقت الذي تتطلع فيه البرتغال إلى الفوز بكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وتابع شيرينجهام قائلاً: «أنا متأكد من أنه لا يزال يحب ما يفعله، وهو يلعب في دوري من الواضح أنه ليس بقوة الدوريات الأخرى حول العالم، لكن إذا كنت لا تزال تسجل الأهداف والناس لا تزال تريدك أن تلعب، فلماذا لا تستمر؟ تحيط به هالة من القوة التي لا تقهر، كما أنه يتمتع باللياقة البدنية والقوة الجسدية المطلوبة، لذا أعتقد أن رونالدو سيظل أمامنا لسنوات عديدة قادمة."


  • هل يعود إلى أوروبا؟

    على الرغم من استمرار نجاحه في تسجيل الأهداف، لا يتوقع شيرينجهام أن يعود نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق إلى الدوريات الأوروبية الكبرى. فبعد أن حصد لقب دوري أبطال أوروبا والألقاب المحلية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، يبدو أن فصل مسيرته الأوروبية قد أُغلق نهائيًّا، حتى مع عودة الوجه المألوف جوزيه مورينيو لتولي منصب مدرب ريال مدريد.

    وأكد شيرينجهام قائلاً: «هل أرى كريستيانو رونالدو يذهب إلى ريال مدريد ليلعب تحت قيادة جوزيه مورينيو مرة أخرى؟ بالتأكيد لا. لن يعود إلى أوروبا».

    ورغم أن المشجعين قد يحلمون بعودة رومانسية إلى أحد أنديته السابقة، فإن الواقع المالي والتكتيكي لكرة القدم الأوروبية الحديثة يجعل مثل هذه الخطوة مستبعدة للغاية في هذه المرحلة من مسيرته.

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    خطوة محتملة في أمريكا

    وإذا ما قرر رونالدو مغادرة الشرق الأوسط قبل أن يعتزل اللعب نهائيًّا، يتوقع شيرينجهام أن الانتقال إلى الولايات المتحدة قد يكون الخطوة المنطقية التالية.

    ومن شأن انضمامه إلى ليونيل ميسي في دوري كرة القدم الأمريكي أن يشكل دفعة قوية لهذه الرياضة في أمريكا الشمالية، ويؤمن شيرينجهام بأن الأسطورة البرتغالية لن يواجه أي صعوبة في الهيمنة على المسابقة.

    وأضاف شيرينجهام: «قد يذهب إلى أمريكا إذا أراد تجربة شيء مختلف. يمكنك أن تتخيل ذلك، ومن المؤكد أنه سيضيء الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) كما لا يستطيع أحد غيره. ربما سيتوقف الأمر كله على ما يريد أن يفعله قبل أن يتقاعد أخيرًا".

    وفي الوقت الحالي، لا يزال التركيز منصبًا على الدوري السعودي للمحترفين ومجد كأس العالم، حيث بدأت البرتغال مشوارها في بطولة 2026 أمس، الأربعاء بمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسقطت في فخ التعادل الإيجابي 1/1.

    وحتى بعد هذا الفصل الحالي، لم يعد احتمال استمرار رونالدو في اللعب حتى الخمسينيات من عمره يُعتبر مستحيلاً.

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