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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2026Getty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

ترجمه

خاص | "ليو لن يتنازل عن هذا الأمر" .. نجم سابق بالدوري الأمريكي يتوقع معركة قادمة بين ميسي ورونالدو!

حصريًا
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
الدوري الأمريكي
دوري روشن السعودي
النصر
إنتر ميامي

إرث مشترك بين الثنائي

قال نجم الدوري الأمريكي لكرة القدم السابق شاكا هيسلوب لموقع "جول" إن "الإرث المشترك" بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يعني أن كلا الرجلين سيرغب في الوصول إلى 1000 هدف تنافسي خلال مسيرته الكروية.

ويُعد رونالدو الأقرب حالياً إلى بلوغ هذا الإنجاز التاريخي، وهو يلعب حالياً لصفوف النصر في دوري روشن السعودي، إلا أن أحد الأساطير الآخرين المنضوين تحت راية إنتر ميامي لا يبتعد كثيراً عنه.


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  • كم يبلغ إجمالي عدد الأهداف التي سجلها رونالدو وميسي؟

    يقترب النجم البرتغالي رونالدو بسرعة من بلوغ 980 مباراة مع الأندية والمنتخب، بعدما أعاد كتابة سجلات التاريخ بشكل منتظم بالفعل. وبعد تمثيله بلاده في كأس العالم 2026 عن عمر 41 عاماً، بات يملك في رصيده 146 هدفاً دولياً.

    وحافظ على مستويات فردية استثنائية في الشرق الأوسط، محرزاً جوائز الحذاء الذهبي وألقاباً محلية على طول الطريق، وهناك حديث عن تمديد مسيرة مذهلة إلى ما بعد انتهاء عقده الحالي في صيف 2027.

    وميسي أيضاً ما زال في أوج عطائه. فعن عمر 39 عاماً، شرّف مؤخراً نهائي كأس العالم الثالث في مسيرته، ونال ترشيحاً جديداً للكرة الذهبية، ليصبح رصيده ثماني كرات ذهبية. وقد استمتع بالتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم وبالفوز بجائزة أفضل لاعب في مواسم متتالية في الولايات المتحدة.

    وأعلن اللاعب الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي، بعد 207 مباراة دولية و125 هدفاً، لكنه ما زال مرتبطاً بعقد في جنوب فلوريدا حتى عام 2028. وهو يقترب من بلوغ 930 مباراة في المجموع.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty

    هل سيرغب ميسي في مجاراة رونالدو ببلوغ 1000 هدف؟

    وعندما طُرح على هيسلوب أنه من المستحيل أن يترك ميسي غريمه الأزلي رونالدو يبلغ عتبة الألف هدف دون أن يفعل ذلك هو الآخر، قال حارس المرمى السابق في الدوري الأمريكي، في تصريحات خاصة لـ"جول" بفضل King Casino: "أعتقد أن هذا هو ما تكاد كرة القدم ترغب في رؤيته. أؤمن أننا حظينا بلاعبَين حدّدا ملامح جيل بأكمله بشكل لا يُضاهى، ورسما ملامح هذه اللعبة بطريقة قلّ من سبقهما إليها.

    "الأرقام التي يحققها رونالدو، والتي يواصل ليونيل ميسي تحقيقها، مذهلة ببساطة. وميسي لا تبدو عليه أي بوادر للتراجع. وإذا انتهى بنا الأمر إلى لاعبَين تجاوزا حاجز الألف هدف، فإن ذلك على الأرجح يتماشى مع إرثهما المشترك في هذه اللعبة".

  • منافسة على إنجاز واحد

    لم يتبقّ الكثير لكي يحققه ميسي ورونالدو، نظرًا للقمم التي بلغها كل منهما. وعندما سُئل جوزيبي روسي، النجم السابق الآخر للدوري الأمريكي وزميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، عمّا إذا كان الأول سينشغل بشكل مفرط بما يفعله الثاني، قال في تصريحات سابقة لـGOAL: "لست متأكدًا. لا أعرف. هل تعتقد أنه يعلم بذلك أصلًا؟ هل تعتقد أنه يهتم بذلك أصلًا؟

    "ربما يهتم في أعماقه، لكنني أعتقد أنهما ينتهجان طريقتين مختلفتين في التعامل مع كرة القدم. لكنني على يقين أن ميسي سيصل إلى الألف هدف خلال السنوات الثلاث المقبلة. أعتقد بالنظر إلى وضعه الحالي، فهو باقٍ في ميامي حتى عام 2028، وأنا واثق أنه سيبلغ ذلك الرقم".

    أما الأسطورة الهولندية فيسلي سنايدر، الذي رحل عن ريال مدريد في صيف عام 2009 الذي شهد انتقال كريستيانو رونالدو إلى سانتياغو برنابيو، فقد قال عن الأيقونتين اللتين تسعيان إلى الهدف نفسه: "أعتقد أن هذا هو الهدف التالي لكليهما، بنسبة 100%. كريستيانو لن يتوقف قبل بلوغ الألف هدف. وميسي وقّع عقدًا آخر لمدة عامين. وهو بالتأكيد سيصل هو الآخر إلى الألف هدف.

    "من الجميل أننا ما زلنا نتحدث عن هذه المنافسة، أحدهما في الدوري الأمريكي والآخر في السعودية. إنهما نجمان كبيران والآن يلاحقان هدفًا مختلفًا يتمثل في الوصول إلى الألف هدف. أمر مذهل. ربما نلجأ إلى حساب تمريراتهما الحاسمة لنعرف من يستطيع بلوغ الألفين أولًا".

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  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL

    من المتوقع أن يواصل ميسي ورونالدو اللعب لبعض الوقت بعد

    عاد رونالدو إلى التسجيل مجددًا مع النصر في بداية موسم 2026-27، بينما استأنف ميسي نشاطه مع إنتر ميامي عقب إنجازاته في كأس العالم مع الأرجنتين.

    وتتواصل التساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستمر خلالها أي منهما، بالنظر إلى الضغوط التي تعرضت لها أجسادهما على مر السنين، لكن يبدو أن كليهما يرغب في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

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