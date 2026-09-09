خاص | "ليو لن يتنازل عن هذا الأمر" .. نجم سابق بالدوري الأمريكي يتوقع معركة قادمة بين ميسي ورونالدو!

لم يتبقّ الكثير لكي يحققه ميسي ورونالدو، نظرًا للقمم التي بلغها كل منهما. وعندما سُئل جوزيبي روسي، النجم السابق الآخر للدوري الأمريكي وزميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، عمّا إذا كان الأول سينشغل بشكل مفرط بما يفعله الثاني، قال في تصريحات سابقة لـGOAL: "لست متأكدًا. لا أعرف. هل تعتقد أنه يعلم بذلك أصلًا؟ هل تعتقد أنه يهتم بذلك أصلًا؟

"ربما يهتم في أعماقه، لكنني أعتقد أنهما ينتهجان طريقتين مختلفتين في التعامل مع كرة القدم. لكنني على يقين أن ميسي سيصل إلى الألف هدف خلال السنوات الثلاث المقبلة. أعتقد بالنظر إلى وضعه الحالي، فهو باقٍ في ميامي حتى عام 2028، وأنا واثق أنه سيبلغ ذلك الرقم".

أما الأسطورة الهولندية فيسلي سنايدر، الذي رحل عن ريال مدريد في صيف عام 2009 الذي شهد انتقال كريستيانو رونالدو إلى سانتياغو برنابيو، فقد قال عن الأيقونتين اللتين تسعيان إلى الهدف نفسه: "أعتقد أن هذا هو الهدف التالي لكليهما، بنسبة 100%. كريستيانو لن يتوقف قبل بلوغ الألف هدف. وميسي وقّع عقدًا آخر لمدة عامين. وهو بالتأكيد سيصل هو الآخر إلى الألف هدف.

"من الجميل أننا ما زلنا نتحدث عن هذه المنافسة، أحدهما في الدوري الأمريكي والآخر في السعودية. إنهما نجمان كبيران والآن يلاحقان هدفًا مختلفًا يتمثل في الوصول إلى الألف هدف. أمر مذهل. ربما نلجأ إلى حساب تمريراتهما الحاسمة لنعرف من يستطيع بلوغ الألفين أولًا".