النادي الذي قال "لا" لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. باير ليفركوزن ضحية "الميركاتو الوهمي" بسبب الأصدقاء!

قدّم نادي باير ليفركوزن الألماني موسمًا تاريخيًا في 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، في ذلك الوقت.
ألونسو قاد ليفركوزن، للتتويج بأول لقب في مسابقة الدوري الألماني، عبر تاريخ هذا النادي؛ وذلك بكتيبة من النجوم المُتألقة، وبدون أي هزيمة.
وبناء على ذلك؛ ضمن ليفركوزن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الموسم التالي مباشرة 2024-2025.
وفي نفس الوقت؛ كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يُعاني مع عملاق الرياض النصر، بتلقيه مجموعة من الصدمات المتتالية.
وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، ولكنه ظل يخسر البطولة تلو الأخرى، في سنواته الأولى؛ قبل أن يتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.
المهم؛ في ظل صدمات رونالدو مع الفريق النصراوي؛ قيل إنه قد ينتقل إلى ليفركوزن صيف 2024، للأسباب التالية:
* أولًا: طلب شخصي من المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو؛ الذي كان يتولى القيادة الفنية للفريق الأول وقتها.
* ثانيًا: رغبة باير ليفركوزن في ضم اسم كبير؛ لمساعدة الفريق الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ومن المعروف أن ألونسو زامل رونالدو كـ"لاعب"، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 إلى 2014؛ كما أنه صرح علنًا بعد انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني فيما بعد، أنه يتمنى رؤية الأسطورة البرتغالية في بلاد المانشافت.
أي أن صداقة ألونسو ورونالدو، بالإضافة إلى مشاركة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هي التي وقفت وراء أخبار ارتباط اسم الأسطورة البرتغالية بالنادي الألماني أساسًا.
إلا أن الحقيقة جاءت مختلفة تمامًا؛ وهي ما يُمكن تلخيصها فيما ذكره موقع "90min"، على النحو التالي:
* 1/ أخبار ربط رونالدو بالانتقال إلى ليفركوزن، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن حسابات وهمية.
* 2/ لا يوجد أي تحرك فعلي من ليفركوزن للتعاقد مع رونالدو آنذاك، كما لم يطلب تشابي ألونسو هذا الأمر أبدًا.
وأساسًا.. خزينة ليفركوزن لم تكن تحتمل رواتب رونالدو الضخمة؛ بالإضافة إلى عمر الأسطورة البرتغالية المتقدم، والذي أثار مخاوف المنافسة في البطولات الكبيرة.