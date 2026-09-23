"سأعلق حذائي بتلك الحالة" .. كريستيانو رونالدو: حاولوا قتلي وفكرت في الاعتزال بعد كأس العالم

حضر رونالدو اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة ويلز، غدًا الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وفي بداية حديثه، رد الدون على تساؤلات ما إذا كان قد فكر في الاعتزال بعد كأس العالم 2026، قائلًا: "نعم!، لقد فعلت. بالطبع، أنا أفكر دائمًا في قراراتي ومستقبلي وحاضري أيضًا. أنا مفكر وعليك أن تفكر، لهذا السبب أنا هنا، وهذا يعني أنني مستمر في الملاعب".

وأضاف: "لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد البرتغالي والمدرب جورج جيسوس، وما زلت أؤمن أنني قادر على مساعدة المنتخب للوصول إلى ما يريدونه، وسأعتزل عندما أشعر أنني لا أقدم أي شيء للفريق".

رونالدو تابع: "أعتقد أنني أستطيع تقديم الدعم للمنتخب، ليس فقط من خلال الأهداف، لكن أيضًا خارج الملاعب. هذا جيل جديد شاب. ولكن بالنسبة لي فإن النقطة الأساسية هي أن أكون قادرًا على أرض الملعب على تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".



