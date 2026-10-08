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علي سمير

رونالدو ساخرًا من إعلامي إنجليزي: عليه التوقف عن حقن البوتوكس لأن وجهه أصبح مثل التفاحة!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
البرتغال ضد النرويج
النرويج
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النصر

الخلاف مستمر حول أزمة النجم البرتغالي

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتهكم على الإعلامي ورجل الأعمال الإنجليزي سايمون جوردون قائلًا إنه يشبه "التفاحة"، على هامش الخلاف المحتدم بين نجم النصر وجورج جيسوس المدير الفني لمنتخب بلاده.

مغادرة رونالدو لمعسكر البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة كانت حديث العالم بلا منازع، حيث غضب اللاعب من استبداله ضد ويلز وعدم المشاركة أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، ليخرج هو وجيسوس يتبادلان الاتهامات عبر وسائل الإعلام.


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    ماذا حدث؟

    القصة بدأت بانضمام الإعلامي البريطاني بيرس مورجان إلى برنامج "وايت آند جوردان" عبر شبكة "توك سبورت"، لمناقشة الأزمة التي يعيشها رونالدو حاليًا، وإمكانية انتهاء مسيرته مع البرتغال.

    جوردان قام بمعارضة سلوك رونالدو مخاطبًا مورجان:"أعرف جيدًا أنك تعمل وفق مبدأ المماطلة المستمرة، ولكن من حق الآخرين التعبير عن آرائهم، ولذلك .. ألا تعتقد أن ما حدث من خلافات له علاقة قوية ببعض تصرفات كريستيانو؟".

    وأضاف ساخرًا:"هل هناك احتمالية بعقليتك المتزنة التي تعتمد دائمًا على تقبيل مؤخرة رونالدو أن يكون الأمر كذلك؟".

    مورجان دافع عن نفسه وقال :"لا، الأمر ليس له علاقة بذلك"، ليقول جوردان:"لو نظرنا إلى خبرتك الواسعة في إدارة اللاعبين وفهم ما يحدث وراء الكواليس، ألا ترى أن القاسم المشترك الوحيد في كل المشاكل التي حدثت لرونالدو هو سلوكه فقط؟".

    وقال له مورجان ساخرًا:"لقد بحثت للتو، وسألت هل سبق لسيمون جوردان أن لعب كرة القدم؟"، ورد عليه الرئيس السابق لكريستال بالاس:"كنت مالكًا لأحد الأندية وتعاملت مع اللاعبين يا أحمق".


  • سخرية رونالدو من جوردان

    وخلال تواجده مع الإعلامي جيسون كاندي عبر برنامج "Sports Uncensored"، قال مورجان:"إليك موقف طريف حدث هذا الصباح، أرسلت لكريستيانو رونالدو مقطع خلافي مع جوردان، وجاء رده:"هذا الرجل الأشقر عليه التوقف عن حقن البوتوكس، إنه يشبه التفاحة".

    وأضاف:"خبر عاجل على الهواء، كريستيانو رونالدو يقول لسايمون جوردان أنه مثل التفاحة، بسبب وجهه الناعم بطريقة مثيرة للشك".


  • بيان رسمي من رونالدو

    كان من المقرر أن يلعب رونالدو المباراة الأولى والأخيرة في فترة المباريات الدولية. حتى أن جيسوس اقترح ألا يسافر رونالدو إلى النرويج والدنمارك، لكن رونالدو رفض ذلك: «لم يكن هذا الامتياز بالبقاء في البرتغال ليكون مثالًا جيدًا».

    في يوم المباراة في النرويج، تغير الوضع. لم يكن رونالدو يتوقع أن يلعب، إلى أن سأله جيسوس أثناء الغداء عما إذا كان قادراً على اللعب لمدة ثلاثين دقيقة.

    عن ذلك يقول صاروخ ماديرا: «كان ذلك خارج نطاق خطة التعافي والتدريب الخاصة بي، لكنني وافقت بالطبع. فأجابني بأن عليّ الاستعداد، لأنني سألعب ثلاثين دقيقة».

    بدأ رونالدو الإحماء منذ بداية الشوط الثاني، لكنه لم يُشرك في المباراة: «لقد خالف المدرب الوطني وعده لي».

    بعد المباراة، لم يشكر رونالدو المشجعين الذين سافروا مع الفريق، معلقًا: «كان ذلك خطئي وما كان يجب أن يحدث. أقدم اعتذاري للبرتغاليين الذين دعمونا هناك بكل قوة».

    وبعد يومين، جرت محادثة، حسب قوله، مع جيسوس وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر. ويؤكد رونالدو أنه تم الاتفاق على أن يعترف جيسوس خلال مؤتمره الصحفي بأن رونالدو لم يطلب أبدًا المشاركة في المباراة، وأنه كان من الخطأ جعله يقوم بالإحماء دون إشراكه.

    لكن وفقًا لرونالدو، لم يتحقق شيء من ذلك: «لم يكن لهذا الموقف أي علاقة باجتماعنا. سمعت عبارات وعدوانية أعتقد أنني لا أستحقها». وبالنسبة للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، كان ذلك بمثابة تجاوز للحدود: «كانت هذه هي المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي». ثم حزم رونالدو أمتعته وغادر معسكر التدريب.

    يتحمل رونالدو بنفسه مسؤولية هذا القرار، متابعًا: «يجب أن أعتذر لزملائي في الفريق لأنني غادرت معسكر التدريب. على الرغم من الخيانة الكاملة للثقة في وعد المدرب الوطني، لم يكن عليّ أن أفعل ذلك.»، بل إنه يرى أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يجب أن يعاقبه: «لا ينبغي أن تكون هناك ظروف مخففة. أنا لست مجرد لاعب، أنا القائد، وهذا بالذات يعد ظرفًا مشددًا».

    ومع ذلك، لا يوجد حديث عن وداع نهائي. يعد رونالدو بأنه سيأتي وقت لاحقًا لـ«مباراة أو أكثر من مباريات الوداع»، لكنه يرغب في الاستمرار في اللعب مع البرتغال في الوقت الحالي: «إذا كنت في حالة بدنية جيدة، وألعب مع ناديي، وآمل أن أسجل أهدافًا، فسأكون متاحًا للعب مع منتخبنا الوطني والفوز به بعد انتهاء فترة الإيقاف المفروضة عليّ». ويختتم بيانه بالقول: «هذه، صدقوني، هي الحقيقة المطلقة».

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    جيسوس يتجاهل رونالدو

    في أول رد فعل رسمي له عقب الأزمة العاصفة التي ضربت معسكر المنتخب البرتغالي، أظهر المدرب المخضرم هدوءًا يحسد عليه تجاه الاتهامات القوية التي وجهها له الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وخلال تواجد طاقم قناة "سي إم تي في" أمام منزله في منطقة أرويرا، سُئل جيسوس عن رأيه في البيان الذي نشره "الدون" عبر حساباته الرسمية، فما كان من المدرب البالغ من العمر 72 عامًا، إلا أن قلل من شأن التوقيت، مشيرًا إلى انشغاله بمتابعة الفئات السنية للمنتخب (منتخب تحت 21 عامًا)، ومؤكدًا أنه لم يجد الوقت الكافي للاطلاع على محتوى الرسالة النارية التي هزت الأوساط الرياضية في البرتغال.

    وعند مواجهته بأسئلة الصحفيين حول التفاصيل التي ذكرها رونالدو، قال جيسوس: "لم أره، كنت أشاهد مباراة منتخب تحت 21 عامًا".

    وأضاف في تصريح لاحق نقلته صحيفة أبولا: "كنت في ليريا أشاهد مباراة المنتخب الوطني تحت 21 عامًا ضد تشيكيا، سأقرأ البيان الآن، وليس لدي ما أقوله في الوقت الحالي".