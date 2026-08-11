بعد إثارة الجدل وانخداع الجمهور .. كريستيانو رونالدو يعلن زواجه من جورجينا رسميًا

تسابقت الصحف البرتغالي المهتمة بأخبار المشاهير طوال الأيام الماضية في التكهن بموعد زفاف رونالدو وجورجينا، إذ كان الدون قد أعلن قبل أشهر أنه سيقيم الحفل بعد نهاية كأس العالم 2026.

لكن كافة المواعيد التي أعلنتها تلك الصحف مرت دون أي جديد، حتى فاجأهم صاروخ ماديرا اليوم الثلاثاء، بإعلان الزواج رسميًا.

إعلان كريستيانو سيطر عليه البساطة والغموض، إذ اكتفى بنشر صورة ليده هو وجورجينا، مرتدين دبلة الزواج في اليد اليسرى، مع إرفاقها بتعليق مقتضب: "C❤️G".









وحتى الآن لم تكشف أي صحيفة عن تفاصيل حفل زواج الثنائي، إذ نجح رونالدو في فرض السرية التامة عليه، فلم تنتشر صورة واحدة منه حتى كتابة هذه السطور.



