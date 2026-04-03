أحمد فرهود

كريستيانو رونالدو قد يكون سببًا في هذا النجاح: رافائيل يوستي يستعد لدخول تاريخ برشلونة.. والبداية من تكريم الأسطورة!

رغم "إغراءات" النصر لا يزال يوستي يقود برشلونة بامتياز..

بين ليلة وضحاها.. تحوّل رافائيل يوستي من رجل يحزم حقائبه لمُغادرة أسوار "سبوتيفاي كامب نو"، صوب المملكة العربية السعودية - حيث النصر -، إلى "الرجل الأول" الذي يمسك بزمام واحد من أعرق أندية العالم.

هي مفارقة قدرية لا تتكرر؛ فبينما هُناك "لغز غامض" بشأن السبب الذي أفسد رحيله لنادي النصر، فتح هذا الفشل "بابًا" إلى يوستي لم يكن ليحلم به.

وبدلًا من أن يكون مديرًا رياضيًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وجد يوستي نفسه يجلس على عرش العملاق الكتالوني برشلونة، كـ"رئيس مؤقت" حتى 1 يوليو 2026.

وفاز جوان لابورتا بـ"ولاية جديدة" على رأس مجلس إدارة برشلونة، في الانتخابات التي عُقِدت منتصف مارس الماضي، ولمدة 5 سنوات قادمة حتى 2031؛ لكنه لن يستلم المنصب بشكلٍ رسمي إلا في الأول من يوليو القادم، وفقًا للوائح والقوانين.

وحسب نفس هذه اللوائح.. يتولى نائب الرئيس في المجلس السابق، وهو في هذه الحالة رافائيل يوستي؛ مسؤولية قيادة النادي، حتى تسليم المنصب في الأول من يوليو رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الأسباب التي قد تكون وراء فشل رحيل يوستي للنصر؛ بالإضافة إلى كيفية دخول هذا الرجل تاريخ برشلونة، من خلال المفارقة القدرية التي تحدثنا عنها..

    أسباب قد تكون وراء فشل رحيل رافائيل يوستي إلى النصر!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن رافائيل يوستي؛ كان المُرشح الأول لتولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر، وذلك عندما كان نائبًا لرئيس العملاق الكتالوني برشلونة.

    وقتها.. قيل إن يوستي التقى بمسؤولين من النصر؛ لوضع "الرتوش الأخيرة" على تسلمه المنصب، مقابل راتب ضخم.

    إلا أنه بعد فترة، انقطعت الأخبار تمامًا بشأن مفاوضات النصر مع يوستي؛ وسط مجموعة من الاحتمالات، على النحو التالي:

    * أولًا: الولاء لبرشلونة ولابورتا

    من المعروف أن يوستي، يعشق برشلونة بشدة؛ فهو ليس مجرد مسؤول في النادي فقط، بل مشجعًا متعصبًا له.

    لذلك.. قد يكون هذا الرجل قرر التراجع عن الرحيل إلى النصر؛ مع تفضيله البقاء في نادي حياته، بدلًا من الإغراءات المالية السعودية.

    أيضًا.. لا ننسى علاقة الصداقة القوية، التي تجمع يوستي مع رئيس برشلونة "السابق والقادم" جوان لابورتا.

    وقد يكون يوستي قرر عدم التخلي عن لابورتا، في واحدة من أهم المراحل بتاريخ برشلونة؛ حيث بدأ النادي يتعافى اقتصاديًا ورياضيًا، بعد العديد من السنوات الصعبة.

    * ثانيًا: اعتراض كريستيانو رونالدو

    هُناك احتمال آخر، قد يكون وراء فشل انتقال رافائيل يوستي من برشلونة إلى النصر؛ وهو الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي.

    اسم يوستي ارتبط بالنصر، في الوقت الذي قيل فيه إن النادي السعودي الكبير؛ يخطط للتخلي عن الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو "الرئيس التنفيذي"، وسيماو كوتينيو "المدير الرياضي".

    والجميع يعلم أن سيميدو وكوتينيو، ضمن الأصدقاء المُقربين لرونالدو؛ حيث جاءا إلى قلعة العالمي، بطلب شخصي منه.

    وبالتالي.. فإن الأسطورة البرتغالية قد يكون هو من أوقف صفقة يوستي؛ مقابل بقاء الثنائي البرتغالي معه، داخل البيت النصراوي.

    * ثالثًا: تأجيل الصفقة مؤقتًا

    ضمن الاحتمالات أيضًا؛ أن يكون هُناك اتفاق بين يوستي ومسؤولي النصر بالفعل، ولكنه تم تأجيله مؤقتًا.

    بمعنى.. من الممكن أن يكون يوستي قد طلب من النصراويين، تأجيل توليه منصب المدير الرياضي في النادي السعودي، إلى صيف عام 2026؛ وذلك حتى يبدأ الإعداد للموسم الجديد بشكلٍ كامل، مع تسليم رئاسة برشلونة إلى لابورتا.

    الاتفاق المحتمل مع النصر، قد يتم تنفيذه في الصيف؛ حتى ولو كان الواقع الحالي يقول إن يوستي، سيواصل في منصب نائب رئيس برشلونة خلال الولاية الجديدة.

    رافائيل يوستي يستعد لدخول "تاريخ" نادي برشلونة

    بعد حديثنا عن احتمالات فشل الصفقة أو تأجيلها؛ لننتقل الآن إلى المفارقة القدرية التي قد تدخل رافائيل يوستي، تاريخ العملاق الكتالوني برشلونة.

    وكما ذكرنا.. يوستي يتولى رئاسة برشلونة منذ مارس الماضي؛ وسيستمر في المنصب حتى 1 يوليو 2026، وهو موعد تسليم الراية إلى جوان لابورتا.

    أي أن يوستي هو من سيرفع كؤوس برشلونة "المحلية والقارية"؛ حال تتويج فرق برشلونة المُختلفة بالألقاب، نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبخلاف تقديم كل فرق برشلونة تقريبًا، مستويات جيدة جدًا "محليًا"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ فإنها تتنافس بقوة "قاريًا" في مختلف الألعاب، وذلك على النحو التالي:

    * كرة القدم "رجال": التأهُل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * كرة القدم "سيدات": التأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * كرة اليد: التأهُل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * كرة الصالات: التأهُل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا.

    * الهوكي: التأهُل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    والشك الوحيد حاليًا مُرتبط بفريق السلة؛ حيث يُقاتل لحجز مقعد مؤهل إلى "الأدوار الإقصائية" لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسط عديد الإصابات المؤثرة.

    أي أن يوستي مُرشح لرفع 5 ألقاب قارية تقريبًا، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بخلاف البطولات المحلية بالطبع؛ ليدخل ضمن الرؤساء الذين حققوا المجد، مع هذا العملاق الكتالوني الكبير.

    بداية رحلة رافائيل يوستي بـ"تكريم" اسم أسطوري

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. القدر جعل رافائيل يوستي، هو الرئيس الذي يكرم "اسم أسطوري" في تاريخ العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

    وقام يوستي باعتباره رئيسًا لبرشلونة حاليًا، بتكريم أسطورة فريق السيدات أليكسيا بوتياس؛ بمناسبة وصولها إلى 500 مباراة رسمية، بقميص العملاق الكتالوني.

    بوتياس وصلت إلى مباراتها رقم 500؛ وذلك خلال لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2025-2026 ضد الغريم التاريخي ريال مدريد، أمس الخميس.

    وقادت بوتياس العملاق الكتالوني للفوز (6-0) على ريال مدريد، في الكلاسيكو الذي أُقيم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بحضور 60 ألف مشجع؛ وسط احتفالية رائعة لتكريم هذه النجمة الأسطورية، عقب إطلاق صافرة النهاية.

    ودخلت بوتياس "القائمة الذهبية"، لأكثر اللاعبين واللاعبات مشاركة في المباريات الرسمية بقميص برشلونة؛ على النحو التالي:

    * 1/ ليونيل ميسي: 778 مباراة.

    * 2/ تشافي هيرنانديز: 767 مباراة.

    * 3/ سيرجيو بوسكيتس: 722 مباراة.

    * 4/ أندرياس إنييستا: 674 مباراة.

    * 5/ جيرارد بيكيه: 616 مباراة.

    * 6/ كارليس بويول: 593 مباراة.

    * 7/ ميجيلي: 546 مباراة.

    * 8/ فيكتور فالديز: 535 مباراة.

    * 9/ ميلاني سيرانو: 517 مباراة.

    * 10/ أليكسيا بوتياس: 500 مباراة.

    وأعربت بوتياس عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يكتب لها القدر هذا السيناريو؛ وهو لعب مباراتها الـ500 على "سبوتيفاي كامب نو" بحضور 60 ألف مشجع، وبانتصار تاريخي ضد الغريم ريال مدريد.

    الخلاصة.. لابورتا لا يشعر بـ"الغيرة" والنصر قد لا يتضرر!

    أخيرًا.. نستطيع التأكيد على أن جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة "السابق والقادم"؛ لا يشعر بأي غيرة من رافائيل يوستي، بل على العكس تمامًا.

    لابورتا صرح في الساعات الماضية، أن يوستي صديق مقرب جدًا منه؛ وسيكون سعيدًا للغاية أن يرفع كؤوس دوري أبطال أوروبا، مع فرق النادي المختلفة.

    ليس هذا فقط؛ لابورتا كشف عن أنه كان من الممكن أن يستلم رئاسة برشلونة، بعد انتخابات مارس فورًا، وذلك بموافقة يوستي الذي يتولى المنصب مؤقتًا.

    لكن.. لابورتا شدد على أنه فضل الالتزام باللوائح والقوانين كما هي؛ حيث يستمر يوستي رئيسًا للعملاق الكتالوني حتى الأول من يوليو 2026، على أن يقوم هو - أي جوان - بدور رقابي من بعيد.

    وبسبب الصداقة القوية بين هذا الثنائي، إلى جانب احترام لابورتا للوائح وقوانين برشلونة؛ أصبح بإمكان يوستي أن يدخل تاريخ النادي كما ذكرنا، وذلك في أعقاب فشل انتقاله إلى النصر.

    إلا أنه يجب عدم نسيان أن موسم فريق النصر الأول لكرة القدم في 2025-2026، قد يكون مُميّزًا أيضًا؛ رغم فشل صفقة يوستي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث "يتصدر" جدول الترتيب حاليًا.

    * ثانيًا: التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث تأهل إلى ربع النهائي كأقوى المرشحين للقب.

    وإذا حدث ذلك؛ فإن الهجوم الذي كان يتعرض له الثنائي البرتغالي خوسيه سيميدو "الرئيس التنفيذي" وسيماو كوتينيو "المدير الرياضي"، قد يتحوّل إلى إشادة في النهاية.