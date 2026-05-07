احتفالية غير مفهومة وشبهة "حركة لا أخلاقية" جديدة .. كريستيانو رونالدو صاحب أجمل مقطع وأسوأ لقطة بديربي النصر والشباب

كرة القدم تعطي من يعطيها .. مقولة بلا معنى أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكأن الساحرة المستديرة تُكافأه على كل ما بذله على مدار سنوات مضت، وليس على قدر مستواه الحالي، فصاروخ ماديرا استثنائي دائمًا!

الدون قاد العالمي اليوم الخميس، للفوز أمام الشباب برباعية مقابل هدفين، على استاد الليوث، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة.

فيما أتت ثنائي الليث الأبيض عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو وعلي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل، أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 بـ32 نقطة.

وبعيدًا عن أحداث المباراة بشكل عام والمستوى الجماعي للفريقين، كيف دارت ليلة كريستيانو رونالدو بشكل فردي في ديربي الشباب؟ .. هذا ما نستعرضه في السطور التالية..