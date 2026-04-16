Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
تحديد نسبة كريستيانو رونالدو!.. خطة "خصخصة" النصر على طريقة الهلال

كواليس مثيرة من داخل البيت النصراوي..

يبدو أن عملاق الرياض النصر، يستعد للسير على خطى غريمه التاريخي الهلال؛ وذلك بخصوص انتقال "ملكيته"، ضمن "خصخصة" الأندية السعودية.

النصر مملوك بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي؛ بينما الـ25% الأخرى تعود إلى وزارة الرياضة، مثلما كان الحال مع الهلال.

لكن في الساعات الماضية؛ قام الأمير الوليد بن طلال بشراء 70% من أسهم الزعيم الهلالي، مع استمرار الـ30% الأخرى في حوزة صندوق الاستثمارات.

    "خصخصة" النصر على طريقة الهلال

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، عن "خصخصة" عملاق الرياض النصر؛ بنفس طريقة غريمه التاريخي الهلال، خلال الفترة القليلة القادمة.

    بمعنى.. سيتم نقل 70% من أسهم النصر، إلى جهةٍ أو أكثر؛ بينما تستمر الـ30% الأخرى، في حوزة صندوق الاستثمارات السعودي.

  • كيفية "تقسيم" أسهم النصر بعد الخصخصة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي والناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، كيفية "تقسيم" أسهم نادي النصر؛ بعد اكتمال "الخصخصة"، في الفترة القليلة القادمة.

    الزامل أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن المعلومات التي وصلت إليه؛ تفيد بالآتي:

    * امتلاك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ نسبة 20% من أسهم النصر.

    * استحواذ شركة أجنبية بالتحالف مع رجال أعمال سعوديين؛ على نسبة 50% من أسهم النصر.

    أما الـ30% الأخيرة؛ ستظل تحت حوزة صندوق الاستثمارت السعودي، مثلما حدث مع عملاق الرياض الآخر الهلال.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 118 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 124 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

