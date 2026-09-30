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أحمد فرهود

"شعب حسود لا يستحق الأفضل".. رسالة مثيرة من شقيقة كريستيانو رونالدو بعد أزمة المنتخب البرتغالي

كريستيانو رونالدو
البرتغال
النصر
جورج جيسوس
النرويج
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

الأزمة تتصاعد..

نشرت إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، رسالة مثيرة للجدل؛ بعد أزمة مهاجم عملاق الرياض النصر مع منتخب بلاده البرتغال، والتي اشتعلت في الساعات الماضية.

رونالدو غادر معسكر منتخب بلاده البرتغال، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك بعد توتر علاقته مع المدير الفني المخضرم جورج جيسوس، في أعقاب مواجهة منتخب النرويج الأخيرة.

  • Jorge Jesus Cristiano Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR

    تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب البرتغال نحو مدريد، مؤكدًا أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    كريستيانو رونالدو استحق مزيدًا من الاحترام!

    وفي هذا السياق.. جاء في الرسالة التي نشرتها إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام"، أن مهاجم عملاق الرياض النصر استحق مزيدًا من الاحترام داخل منتخب البرتغال.

    وعن ذلك؛ قالت الرسالة بالنص: "لقد استحق رونالدو مزيدًا من الاحترام.. كما استحق المنتخب البرتغالي مزيدًا من التنظيم".

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هجوم عنيف على الإعلام والشعب البرتغالي!

    واستكمالًا للرسالة التي نشرتها إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، تم فتح النار على الشعب البرتغالي والإعلام المحلي في البلاد؛ وذلك بعد أزمة مهاجم عملاق الرياض النصر مع المنتخب الوطني، في الساعات الماضية.

    وزعمت الرسالة التي نشرتها إلما، أن الإعلام المحلي في البرتغال يحتاج إلى مزيد من الكفاءة، وقدرًا أقل من التكهنات؛ بينما قالت عن الشعب: "لا يستحق أن يحظى بالأفضل في أي مجال؛ لأنه حسود ويفتقر إلى الاحترام والوعي".

    وأضافت الرسالة: "نستحق العودة إلى مستوى التواضع الذي عهدناه دائمًا في كرة القدم، قبل ظهور كريستيانو رونالدو".

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  • كلمات شكر إلى كريستيانو رونالدو

    وفي النهاية.. حملت الرسالة التي نشرتها إلما أفيرو، شقيقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كلمات الشكر إلى مهاجم عملاق الرياض النصر.

    نعم؛ النهاية جاء فيها نصًا: "شكرًا لك على كل شيء يا رونالدو.. لقد كنت تستحق الأفضل".

    Cristiano Ronaldo Sisterinstagram

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