"قد لا يلعب أحيانًا" .. رسالة تطالب كريستيانو رونالدو بتقبل دوره الجديد في البرتغال مع جيسوس!

يبدو أن نسائم رياح التغيير ستأتي الآن مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يُزعم بأن خروجه من كأس العالم 2026، لن يوقف رحلته الدولية، رغم كل التقارير التي أشارت إلى تعليق الدون لحذائه الدولي بعد المونديال.

رونالدو خرج بتصريحات متضاربة؛ فتارة يؤكد أنه قادر على الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى مونديال 2030، وأخرى يشير إلى أن مباراة إسبانيا، في ثمن نهائي كأس العالم، ربما تكون الأخيرة له مع "البحّارة".

ومن النصر إلى منتخب البرتغال، يستقبل كريستيانو رونالدو، مدربه جورج جيسوس الذي تقرر تعيينه رسميًا، لقيادة "برازيل أوروبا"، في المرحلة المُقبلة، خلفًا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي رحل بعد إخفاق مونديال أمريكا الشمالية، بالخروج أمام إسبانيا، في دور الـ16، بهدف نظيف حمل توقيع ميكيل ميرينو في الدقيقة 90+1.

والآن، ربما بات على رونالدو، صاحب الـ41 عامًا، أن يقبل بأدوار أقل أهمية مما كان عليه، إذا ما أراد أن يواصل مسيرته الدولية التي حطم من خلالها العديد من الأرقام القياسية، حيث أشار لويس فيليبي فييرا، الرئيس السابق بنادي بنفيكا، بأن المهاجم الأسطوري لن يكون لاعبًا أساسيًا بشكل دائم بعد الآن.