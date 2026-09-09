واعترف رئيس الدوري بأنه ليس على علم بالتفاصيل الدقيقة، لكنه رحب بفكرة قيام الأسطورة الأرجنتينية بالاستثمار في كرة القدم الإسبانية.
ترجمه
"شرف كبير أن يساهم في تطور كرتنا كما فعل كريستيانو رونالدو" .. تيباس يعلق على اقتراب ميسي من شراء نادٍ إسباني
ميسي مرتبط بصفقة استحواذ على نادٍ إسباني
انتشرت شائعات حول احتمال التوصل إلى اتفاق مبدئي لشراء ميسي نادي «إلدينسي» الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية. وتشير هذه التقارير المذهلة إلى أن نجم «إنتر ميامي» يسعى إلى توسيع إمبراطوريته التجارية من خلال امتلاك النادي الذي يتخذ من مدينة أليكانتي مقراً له.
وسرعان ما لفتت هذه الأخبار انتباه رئيس الدوري الإسباني تيباس. وخلال حفل تقديم ألبوم ملصقات «بانيني لا ليجا إي إيه سبورتس» يوم الأربعاء، سُئل رئيس الدوري بشكل مباشر عن احتمالية عودة قائد برشلونة السابق إلى إسبانيا لتولي منصب إداري.
- Getty
تيباس يعترف بأن الأمر شكل مفاجأة لوسائل الإعلام
على الرغم من منصبه البارز في قمة كرة القدم الإسبانية، اعترف تيباس بأنه لم يكن لديه أي معلومات داخلية بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة. وأوضح المسؤول التنفيذي في الدوري أنه لم يعلم بهذه الشائعات غير العادية إلا من خلال التغطية الصحفية الأخيرة.
وقال تيباس، وفقًا لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «علمت بأمر نادي إلدينسي من خلال وسائل الإعلام. لا أعرف إن كان الأمر كذلك أم لا، وما إذا كان ميسي قد اشتراه أم لا، وما إذا كان الاستحواذ من قبل مجموعة أم من قبله هو شخصيًا».
ورغم أن الصفقة لم تؤكدها الجهات الرسمية بعد، إلا أن احتمال قيام الفائز بـ«جائزة الكرة الذهبية» ثماني مرات بالاستثمار في فريق من دوري الدرجة الثانية أثار حماساً هائلاً. ويشارك نادي إلدينسي حالياً في دوري الدرجة الثانية الإسباني الذي يشهد منافسة شرسة، وقد يؤدي هذا الاستثمار الجديد إلى تغيير مساره بشكل جذري.
السير على خطى رونالدو في مجال الاستثمار العقاري
وإذا ما أتم ميسي عملية الاستحواذ الرسمية على نادي إلدينسي، فلن يكون أول أيقونة كروية عالمية تستثمر بقوة في نادٍ إسباني. وسارع تيباس إلى إجراء مقارنات طبيعية بين المهاجم الأرجنتيني وخصمه اللدود منذ زمن طويل، كريستيانو رونالدو. ويجدر بالذكر أن النجم البرتغالي يمتلك حصة مالية كبيرة في نادٍ إسباني آخر عقب استثمار سابق.
وأضاف تيباس: «علينا أن نتذكر أن كريستيانو رونالدو يمتلك 25% من نادي ألميريا. إنه لشرف كبير أن يفكر أعظم لاعبين في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة في استثمار جزء من مدخراتهما في كرة القدم الإسبانية للمساعدة في نموها».
- (C)Getty Images
توسيع إمبراطورية أعمال آخذة في النمو
لا يزال يتعين توضيح طبيعة ارتباط ميسي بنادي إلدينسي بشكل رسمي، سواء من قبل ممثلي اللاعب أو إدارة النادي. وسيتابع المشجعون وخبراء القطاع الأمر عن كثب لمعرفة ما إذا كانت عملية الاستحواذ المقترحة ستترجم إلى اتفاق ملموس خلال الأسابيع المقبلة.
ويخوض اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا حاليًا مسيرته الكروية في دوري كرة القدم الأمريكي (MLS) مع نادي «إنتر ميامي»، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية على أرض الملعب. ومع ذلك، فإن الاستحواذ على نادي «إلدينسي» سيشكل خطوة استراتيجية مهمة في إطار الاستعداد لمسيرته بعد اعتزاله اللعب.
في الوقت الحالي، سيظل نادي إيلدينسي يركز بشكل كامل على مسيرته الحالية في دوري الدرجة الثانية وتحقيق أهدافه على أرض الملعب. ومن المؤكد أن أي تأكيد رسمي لانضمام ميسي إلى مجلس إدارة النادي سيغير صورة هذا النادي المتواضع على الساحة العالمية بين عشية وضحاها.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا