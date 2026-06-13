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Ronaldo SpeedGetty / IShowSpeed YouTube
علي سمير

فيديو | "سترى رونالدو وهو يفوز يا حاقد" .. إبراهيموفيتش يطرد سبيد على الهواء بسبب توقعاته لكأس العالم!

كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية
البرتغال
الكونغو الديمقراطية
زلاتان إبراهيموفيتش
تييري هنري

النجم السويدي لم يتفق مع المؤثر الأمريكي المعروف

بما أن بطولة كأس العالم 2026 تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع المكسيك وكندا، كان من الطبيعي أن يتصدر صانع المحتوى "سبيد" المشهد بمواقفه الطريفة والمثيرة للجدل.

المؤثر الأمريكي المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظهر مع زلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري، في الاستوديو التحليلي لمباراة الولايات المتحدة مع باراجواي، والتي انتهت بفوز البلد المنظم بنتيجة 4/1.



  • خلاف طريف على الهواء

    سبيد شوهد وهو يسجل مقطع فيديو عبر هاتفه المحمول، ليقوم إبراهيموفيتش بسؤاله عن المنتخب الأقرب للحصول على كأس العالم 2026.

    وهنا رد عليه المؤثر الأمريكي:"البرتغال! رونالدو سيفوز بالمونديال".

    وبعدها أدار هنري ظهره في وجه سبيد، وقام إبراهيموفيتش بسحب الميكروفون منه وطلب منه مغادرة الاستوديو التحليلي للمباراة.

    وخلال رحيله قال سبيد:"شاهد رونالدو وهو يفوز يا حاقد، أعدك أنك ستراه ينتصر".



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  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    رونالدو يرد على الانتقادات

    الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، تعرض لانتقادات عنيفة للغاية؛ وذلك على هامش استعدادات منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، لبطولة كأس العالم 2026.

    البعض قام بوصف رونالدو، بأنه "عبء" على منظومة لعب منتخب البرتغال؛ مطالبين بإجلاسه على دكة البدلاء، خلال البطولة العالمية.

    بل ذهب البعض للحديث عن ضعف لياقة الأسطورة البرتغالية، وفقدانه المرونة التي كان يتمتع بها؛ وذلك بسبب عامل السن في المقام الأول، حيث وصل إلى الـ41 عامًا.

    وفي هذا السياق.. نفى الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، معاناته فنيًا أو بدنيًا؛ وذلك قبل انطلاق مشوار منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    رونالدو أشار في تصريحات نقلها الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، إلى أنه يشعر بحالة جيدة جدًا؛ في تأكيد على جاهزيته التامة، للمشاركة في البطولة العالمية.

    وأضاف الأسطورة البرتغالية؛ مخاطبًا منتقديه: "ألم تتابعوا المباريات؟!".

    وعلى جانب آخر.. أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، عن ثقته الكبيرة، في جيل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم الحالي.

    وعن ذلك يقول رونالدو: "هذا الجيل سيُحقق إنجازات عظيمة للبرتغال".

    وشدد الأسطورة البرتغالية على أن منتخبه، يُشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وسط آمال كبيرة للغاية، من أجل انتزاع اللقب.

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    حظوظ البرتغال في كأس العالم

    المستويات الأخيرة التي ظهرت بها البرتغال مع المدرب روبرتو مارتينيز، جعلت الفريق من كبار المرشحين للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم 2026.

    الفريق لديه العديد من العناصر المميزة، على رأسها بكل تأكيد رونالدو رغم تقدمه في العمر، إلا أنه يمتلك الكثير من الخبرة والقدرات الفنية التي تؤهله لصناعة الفارق.

    وهناك أيضًا برونو فيرنانديش وجواو فيليكس وروبن دياش ونونو مينديش وفيتينيا وجواو نيفيش وروبن نيفيش ورافائيل لياو وغيرهم.

    المنافسة لن تكون سهلة مع منتخبات عملاقة أخرى مثل الأرجنتين حاملة اللقب، وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وألمانيا وإنجلترا، لكن الحظوظ تظل قائمة لرونالدو ورفاقه.

    وتقع البرتغال في المجموعة الحادية عشر في كأس العالم 2026، وتلعب أمام كل من الكونغو وأوزبكستان وكولومبيا بالترتيب.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

    يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، سجلًا حافلًا من المباريات والأهداف، على المستوى الدولي؛ وذلك قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ولعب رونالدو 228 مباراة دولية، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها 143 هدفًا، بالإضافة إلى 46 تمريرة حاسمة.

    وتوّج الأسطورة البرتغالية بـ3 ألقاب رسمية، مع منتخب بلاده؛ هي: كأس أوروبا "مرة"، ودوري الأمم الأوروبية "مرتان".

    وسيسعى رونالدو لإنهاء مسيرته الدولية؛ بالتتويج بلقب كأس العالم - لأول مرة في تاريخه -، وذلك خلال النسخة الحالية "2026".

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