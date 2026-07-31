بعد جدل إجازته.. الكشف عن "موعد مفاجئ" لانضمام كريستيانو رونالدو إلى تدريبات النصر

يمتلك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ مع قيادته الفريق الأول للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد غياب 7 سنواتٍ كاملة.
كريستيانو سجل 123 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 142 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما أحرز رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 129 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي ما قبل الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.