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محمود خالد
ترجمه

بعد مغادرة معسكر البرتغال .. جيسوس يختار بديل رونالدو الذي سيرتدي "رقم 7" أمام الدنمارك!

كريستيانو رونالدو
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

حساب منتخب البرتغال يخسر 500 ألف متابع في مواقع التواصل الاجتماعي..

قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مغادرة معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ، عشية مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، ولكن يبدو أن القميص رقم "7"، لن يبقى شاغرًا، بعد الاستقرار على حامل القميص الجديد، في إشارة جديدة نحو نهاية مسيرة الدون دوليًا.

ووصل رونالدو إلى مدريد، قبل ساعات، برفقة أفراد عائلته، على متن طائرة خاصة أقلّته من كوبنهاجن، في ظل أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس، التي تفاقمت مع تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الدنمارك، عقب إجلاسه على مقاعد البدلاء، طيلة مباراة النرويج، ومن ثم تأكيد المدرب على "استقلاليته" المطلقة في اختيار التشكيلة، وفي حالة عدم حدوث مفاجآت، فإن رونالدو سيعود إلى السعودية، للانضمام مجددًا إلى النصر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب البرتغال، على منح القميص رقم 7 إلى جناح جلطة سراي، رافائيل لياو، المنتقل حديثًا من صفوف ميلان، حيث سيظهر به في مباراة الدنمارك، كما أوضحت صحيفة "أبولا".

  • خيار إجباري

    تنص لائحة دوري الأمم الأوروبية، على أن اللاعبين المُدرجين في قائمة المباراة، يجب أن يحملوا أرقامًا من (1 إلى 23)، وهذا هو السبب الذي جعل البرتغال غير قادرة على الاستغناء عن منح الرقم 7 الخاص بكريستيانو رونالدو.

    وإلى جانب مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بات فرانشيسكو كونسيساو، أيضًا في قائمة الغائبين عن المباراة المُقررة في كوبنهاجن، بسبب مشكلة في الفخذ، رغم أن الفحوصات الطبية استبعدت وجود تمزق.

  • تأثير رحيل رونالدو في "سوشيال ميديا"

    وبحسب B24، فإن الجدل المصاحب لرحيل رونالدو تسبب في "ضرر" لمنتخب البرتغال؛ حيث يُزعم بأن الحساب الرسمي للمنتخب، فقد نحو 500 ألف متابع في غضون ساعات قليلة.

    وفي هذا السياق، فإن الجماهير البرتغالية مقتنعة بأن المسؤول الأول عن هذا الوضع، هو كريستيانو رونالدو ذاته؛ فوفق استطلاع رأي أجرته صحيفة "أبولا"، تم التصويت على رئيس الاتحاد البرتغالي، بيدرو بروينسا، مسؤولًا في تلك الأزمة، بنسبة 8.1%، مقابل 13.7% على المدير الفني جورج جيسوس، و78.2% على مهاجم النصر.

  • القضية لم تُغلق

    ووفق تطور الأحداث، فإن قضية رحيل رونالدو لم تُغلق بعد؛ حيث أن صحيفة "ماركا"، أشارت إلى أنه تم وعد كريستيانو، من قِبل الاتحاد، بضمان احترام أكبر حتى عام 2027، لإقناعه بالعودة إلى "البحّارة"، فيما ذكرت وسائل الإعلام البرتغالية، بأن رئيس وزراء البرتغال، لويس مونتينيجرو، طلب عقد لقاء مع المدير الفني، جورج جيسوس، للاطلاع على كل تفاصيل ما حدث.

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  • ما بين الاعتزال والإيقاف

    وأثار خروج رونالدو المفاجئ من معسكر البرتغال، الكثير من التساؤلات في الأوساط العالمية، حول تبعيات هذا التصرف، في ظل عدم خوض كريستيانو للتدريبات، والرحيل بعد تصريحات جورج جيسوس، في الوقت الذي أرجحت فيه وسائل الإعلام البرتغالية، وعلى رأسها "O jogo"، بأن المغادرة المفاجئة مع رسالة رونالدو، تعني أن الفائز بالكرات الخمس الذهبية، قد قرر الاعتزال الدولي نهائيًا.

    وفي هذا السياق، قد يصبح كريستيانو رونالدو في انتظار عقوبة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفق اللوائح التأديبية، التي تنص على أن "اللاعب الذي يغادر، بعد استدعائه بشكل نظامي، أو لا يحضر - دون مبرر - تدريبًا أو مباراة أو نشاطًا للمنتخبات الوطنية، أو متعلقًا بتمثيل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو البرتغال رياضيًا، تُفرض عليه عقوبة الإيقاف من شهر إلى ستة أشهر، إضافةً إلى غرامة مالية إذا كان محترفًا".

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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