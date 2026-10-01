قرر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مغادرة معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ، عشية مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، ولكن يبدو أن القميص رقم "7"، لن يبقى شاغرًا، بعد الاستقرار على حامل القميص الجديد، في إشارة جديدة نحو نهاية مسيرة الدون دوليًا.

ووصل رونالدو إلى مدريد، قبل ساعات، برفقة أفراد عائلته، على متن طائرة خاصة أقلّته من كوبنهاجن، في ظل أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس، التي تفاقمت مع تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الدنمارك، عقب إجلاسه على مقاعد البدلاء، طيلة مباراة النرويج، ومن ثم تأكيد المدرب على "استقلاليته" المطلقة في اختيار التشكيلة، وفي حالة عدم حدوث مفاجآت، فإن رونالدو سيعود إلى السعودية، للانضمام مجددًا إلى النصر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب البرتغال، على منح القميص رقم 7 إلى جناح جلطة سراي، رافائيل لياو، المنتقل حديثًا من صفوف ميلان، حيث سيظهر به في مباراة الدنمارك، كما أوضحت صحيفة "أبولا".