كريستيانو رونالدو اختار خصمه في "الرقصة الأخيرة" ونسي أن يخوض المعركة .. البرود بالملعب والاشتباكات في المدرجات أمام إسبانيا!

"متحمس لمواجهة كريستيانو رونالدو" .. بهذا التصريح دخل باو كوبارسي؛ مدافع إسبانيا، مواجهة البرتغال، كونه لم يسبق أن واجه الدون من قبل.

لكن صاروخ ماديرا قرر خوض المعركة بذكاء، فسنه لن يسعفه للعب على صاحب الـ19 عامًا، لذا فضل ترك هذه المهمة لزميله جواو فيليكس، بينما لعب على المدافع الآخر إيمريك لابورت (32 عامًا)، مراهنًا على عمر الأخير وكذلك معرفته السابقة به كونهما تزاملا معًا في النصر السعودي.

لكن رونالدو اختار خصمه ونسي أن يخوض المعركة!

لرونالدو لقطتان فقط قام بهما بالضغط الحقيقي على لاعبي إسبانيا؛ الأولى كانت مع كوبارسي وهي الوحيدة بين الثنائي، تحديدًا في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، وقتما أرسل جواو فيليكس رأسية قريبة من مرمى لا روخا، حولها الدون لتسديدة خلفية رغم مراقبة صاحب الـ19 عامًا، لكنها كانت ضعيفة في متناول الحارس أوناي سيمون.









أما لقطة الضغط الثانية على الدفاع الإسباني فكانت في الدقيقة 90 وقتما زاحم لابورت على حدود منطقة الجزاء وكاد أن يوقعه في الخطأ، لولا تدخل الحارس سيمون في التوقيت المناسب وإمساكه بالكرة.

الحال وصل بصاروخ ماديرا أنه حتى لو يعد يركض للحاق بالكرة إن لم تصل إلى مكان تمركزه أو بالقرب منه، فسمح للكرة أن تمر من أمام المرمى في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وكأنه يعاقب زملاءه في وقت يبحثون به عن إدراك التعادل!

وهذا ينقلنا للعيب الذي مللنا من ذكره "عدم تمرير لاعبي البرتغال الكرة لصاحب الـ41"..

بين شوطي المباراة، تحدث النجم الإنجليزي واين روني مهاجمًا برونو فيرنانديش على عدم تمرير الكرة لرونالدو في إحدى فرص الشوط الأول، رغم أنه كان في مكان مناسب للتسديد في الشباك مباشرةً، الأمر ذاته تكرر من بيدرو نيتو في الشوط الثاني، وعلى هذه الكرة دار المباراة .. لاعبون يبحثون عن حلول بعيدًا عن رونالدو للوصول للمرمى الإسباني دون فائدة، وقائد ربما تأثر نفسيًا بذلك فألقى بأسلحته أرضًا رافضًا المحاولة إن لم تكن الفرصة سهلة أمامه.



