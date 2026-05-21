كريستيانو رونالدو يسخر من الهلال في لحظة رفع كأس دوري روشن .. والدعيع يرد عليه بهجوم ناري!

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عاصفة من الجدل مع تسلمه كأس دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي حققه النصر رسميًا في الجولة الأخيرة للمسابقة بعد سباق طويل مع الغريم الأزلي الهلال

"الدون" الذي رفع كأس دوري روشن للمرة الأولى له منذ انضمامه للفريق عام 2023، تسلم الكأس وتوقف عدة ثوانٍ وهو يشير إلى الكأس وأرض الملعب، وكرر هذه الحركة أكثر من مرة.

هذا اللقب هو الأول للعالمي من الدوري المحلي بعد غياب دام منذ موسم 2018-19، والـ20 تاريخيًا، بينما هو الثاني للدون مع الفريق العاصمي بعد تحقيق كأس محمد بن سلمان "البطولة العربية" 2023.

    استعرض الإعلامي خالد الشنيف، اللقطة عبر برنامج "دورينا غير" المذاع على الرياضية السعودية، مطالبًا من ضيوفه تفسير إشارة "الدون" أمام الكاميرات.

    ورد محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية السابق، على هذه اللقطة قائلًا: "رونالدو يقصد حققنا اللقب داخل الملعب وليس خارج الملعب، هذه رسالة واضحة، من يقصد؟ لا أدري لكن لو يقصد الهلال فهذا رد فعل غير مقبول على الإطلاق، خصوصًا أنه سبق

    وتحدث في تصريحات سابقة وأشار إلى مجاملة الهلال بسبب نفوذه القوي".

    وأضاف: "أنا متأكد أنه يقصد الهلال، لكن الرد بسيط عليه الهلال هو الزعيم في آسيا والمملكة العربية السعودية ب21 دوري و91 بطولة ووصيف كأس العالم للأندية وفاز بكل هذه البطولات في الملعب".

    تصريحات سابقة ضد "نفوذ" الهلال

    خلال لقاء سابق مع زميله السابق في مانشستر يونايتد، تحدث كريستيانو عن أن هناك أندية لها نفوذ خارج الملعب تستغله في الفوز بالبطولات في تلميح مباشر عن الهلال، قائلًا: "الشعور جيد في الدوري السعودي، نعلم أننا يجب أن نقاتل أكثر من أجل الفوز، ليس فقط داخل الملعب، بل لأن بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب أيضًا، هذه هي الحقيقة، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن".

    وأضاف: "سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية، لقد التزمت الصمت لأسابيع طويلة، والآن حان وقت الحديث، لأنه كما قلت من قبل؛ أنا أول من جاء إلى هذا الدوري، والبقية جاءوا بسببي، لذلك يجب احترام الدوري والمشروع والحكام، يجب عليهم احترام الحكام، حتى إن أخطأوا أحيانًا، فهم بشر ويخطئون، وأعتقد أن دوري روشن يجب أن يعقد اجتماعًا كبيرًا ويضع قوانين واضحة وإلا فلن يتطور الدوري في السنوات القادمة".


    النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من المسابقة.

    رباعية النصر؛ جاءت عن طريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "هدفين"، في الدقائق 33 و51 و62 و80 تواليًا.

    وبهذه الرباعية، احتفل النصر بلقبه "رقم 20" في مسابقة الدوري - بمختلف المسميات -؛ وذلك حسب ما أعلنه برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في وقتٍ سابق.

    التتويج جاء عن جدارة واستحقاق؛ حيث وصل العالمي بفوزه على ضمك إلى النقطة 86، وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال "الوصيف".

    ونجح عملاق الرياض في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك للمرة الأولى بعد غياب 7 سنواتٍ كامل، حيث كانت آخر مرة يعتلي فيها المنصة المحلية في 2019.

    والعودة إلى منصة التتويج؛ جاءت بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي كان يشرف على تدرب الهلال سابقًا.

    حسرة الهلال بضياع الدوري

    على الجانب الآخر، خسر الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، رغم فوزه على الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي؛ ولكنه فقد اللقب رغم ذلك، بسبب فوز النصر على ضمك.

    وبالفوز على الفيحاء؛ يكون الزعيم الهلالي قد خسر لقب الدوري في الموسم الحالي، رغم أنه أنهى الموسم بدون أي هزيمة، وهو الأمر الذي يزيد من حسرة جماهير الزعيم التي ذاقت مرارة خسارة اللقب للموسم الثاني على التوالي. نتائج الهلال في دوري روشن 2025-2026:

    * مباريات: 26.

    * فوز: 17.

    * تعادل: 19.

    * خسارة: 0.