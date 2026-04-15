وجهان لعملة واحدة: من خلافة كريستيانو رونالدو إلى انخفاض البريق.. الهلال قد يعيد "تجربة النصر" مع رافاييل لياو

لم يعد دوري روشن السعودي للمحترفين، مجرد وجهة للنجوم العالميين في ختام مسيرتهم؛ بل تحوّل إلى "مصحة كروية" مؤخرًا، تُعيد توهج اللاعبين اللذين ضلوا طريقهم.

واليوم.. تتوجه الأنظار إلى "ميلانو" الإيطالية؛ حيث يُراقب عملاق الرياض الهلال بحذر، وضع النجم البرتغالي رافاييل لياو.

الهلال وضع لياو البالغ من العمر 26 سنة، على رأس أولوياته؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ورغم أن لياو يرفض الانتقال إلى منطقة الخليج، في هذه الفترة من مسيرته الكروية؛ إلا أن هُناك "تجربة" قد تشجعه على اتخاذ القرار، وهو مواطنه جواو فيليكس.

فيليكس انضم إلى عملاق الرياض الآخر النصر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، العوامل المشتركة بين لياو وفيليكس؛ وذلك في ظل ارتباط الأول بالزعيم الهلالي، وانتقال الثاني إلى النصر بالفعل..