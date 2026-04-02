"يتمادى ويتجاوز داخل الملعب وخارجه" .. تشكيك في تدخل كريستيانو رونالدو لمنع نجم عالمي عن الانضمام إلى الهلال ومطالب بمعاقبته

خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ظهر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ جناح الهلال، في أحد اللقاءات التليفزيونية، كاشفًا دور رونالدو في منع انضمامه للنصر، ومن ثم محاولته في مرة أخرى خطفه من الزعيم.

مالكوم أوضح أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للنصر، حاول ضمه في صيف 2023 وقتما كان مدربًا للهلال، لكنه لم يقم بالرد عليه، في ظل تلقيه عرض آخر من النصر في الوقت ذاته.

المفاجأة كانت قوله: "لكن رونالدو تدخل ومنع انتقالي للنصر، لذا ذهبت للهلال في النهاية. رونالدو فضّل التعاقد مع البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لأنه كان يعرفه جيدًا، لذا استجاب به المسؤولون، فكلمته مسموعة".

أما عن المفاجأة الأكبر كانت في عام 2024، حيث أوضح البرازيلي أن صاروخ ماديرا عرض عليه الانتقال للنصر عقب انتهاء إحدى مباريات العالمي ضد الهلال آنذاك، وهو ما قابله مالكوم بالرفض، لارتباطه بعقد مع القلعة الزرقاء.