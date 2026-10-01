النصر يسدد فاتورة جيسوس: سيناريو مانشستر يطبخ على نار هادئة .. التضحية بجواو وبوستيكوجلو "بشخصية أخرى" من أجل رونالدو!

"هو العظمة التي لا تُمس"، لم يكن نادي النصر يدرك أن الشعار الذي أطلقه على قميصه الجديد في أغسطس 2025، سيتحوّل دراميًا، إلى اختبار حقيقي يتعلق بأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي بات يواجه فصلًا خطيرًا في مسيرته، في ظل الأنباء التي تتحدث عن قراره بالاعتزال الدولي، بعد أزمته مع المدير الفني جورج جيسوس.

"سنوات وهو يعتلي القِمم .. عظيمًا شامخًا"، هذا أيضًا على قميص النصر، ولكنه رسالة بات النادي مجبرًا على إثباتها للجمهور، أمام أسطورة "جريح" دوليًا، سيصبّ كل غضبه في ملاعب السعودية، بعد معاناته مع "قاهر الأساطير"، لنشاهد معه فصلًا حدث في الهلال، ورائحة أزمة قديمة تعرض لها الدّون، قد تجعله جنديًا خسر المعركة، فقرر أن يصوّب سلاحه تجاه الجميع، وليس ما حدث في مانشستر يونايتد بعيد عنّا.

وكان رونالدو قد قرر مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي، بعد أن قرر المدرب جورج جيسوس، إبقائه على مقاعد البدلاء، وعدم إشراكه في مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن تصريحات جيسوس في المؤتمر الصحفي، التي أشعلت غضبه، ليغادر ويهدد بالكشف عن الحقائق في الوقت المناسب.

ماذا ينتظر النصر بعد فصل جيسوس مع البرتغال؟ هذا الاعتزال الدولي الذي - إن أعلن عنه بالفعل - سيكون بمثابة تحوّل خطير ينتظر "العالمي"، في آخر تسع شهور في عقد كريستيانو رونالدو "الحالي"..