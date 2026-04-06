Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
محمود خالد

وسط أزمة الرقابة المالية: تحذير من معركة قضائية جديدة ضد النصر بسبب كريستيانو رونالدو!

عبد الله الحمدان
مفاجأة جديدة في صفقة عبدالله الحمدان..

النصر تحت طائلة الرقابة النشطة، أزمة جديدة تعكس "الوضع الاقتصادي" الذي يعيشه النادي، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".

وأوضح القانوني الرياضي أحمد الشيخي، بأنه إذا أراد النصر أن يتعاقد مع أي لاعب أو مدرب، تتجاوز قيمة عقده 500 ألف ريال، فعليه مخاطبة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والحصول على موافقة منه.

أضف إلى ذلك، أن النصر سيكون مطالبًا، بإطلاع الرابطة على حسابات النادي البنكية، بشكل مستمر، وسيكون تحت رقابة الرابطة.

وفيما يتعلق بأزمة النصر الاقتصادية، فقد تم الكشف عن "مفاجأة" جديدة في انتظار الإدارة، تتعلق بصفقة كريستيانو رونالدو، فضلًا عن كواليس جديدة حول التعاقد مع عبد الله الحمدان، في الميركاتو الشتوي.

    شكوى مانشستر يونايتد ضد النصر

    وكان سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، قد أشار سلفًا إلى وجود خطوة تصعيدية مرتقبة من قِبل مسؤولي مانشستر يونايتد، عقب تصريحات مسلي آل معمر، رئيس النادي النصراوي الأسبق، حول بدء المفاوضات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صيف 2022، أي خلال فترة سريان عقده مع أولد ترافورد.

    واستعرض السبيعي، النقاط المتعلقة بالاستناد القانوني في شكوى مانشستر يونايتد، أبرزها دخول رونالدو الفترة الحرة في 6 يناير 2023، وضخامة عقده مع النصر، الذي يفوق عقده السابق مع اليونايتد، بـ"سبعة" أضعاف، وعدم انطباق التقادم في القضية بعد ظهور الاعتراف العلني.

    وخلال ظهوره في "مساحة" مع الإعلامي دباس الدوسري، أكد الصحفي سعود السبيعي أن مانشستر يونايتد قدم شكواه بالفعل ضد النصر، في قضية كريستيانو رونالدو، مضيفًا أن القضية في أروقة القضاء البريطاني، وسيتم نقلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    وأضاف السبيعي "معلوماتي أكيدة، لأني جزء من القضية وأنا ضد النصر".

    ماذا قال مسلي آل معمر؟

    وكان مسلي آل معمر، رئيس النصر الأسبق، قد أدلى بتصريحات حول كواليس التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير 2023، مؤكدًا أن المفاوضات الأولية كانت في الصيف الذي يسبقه.

    وأوضح آل معمر أن عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد، اقترح التحرك في ملف التعاقد مع كريستيانو رونالدو، بعد غيابه عن معسكر مانشستر يونايتد في صيف 2022.

    وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

    وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

    وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

    واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".

    كواليس صفقة الحمدان

    وفي سياق آخر، تحدث سعود السبيعي، عن كواليس جديدة تتعلق بصفقة انتقال عبد الله الحمدان إلى النصر، قادمًا من الهلال، في صفقة انتقال حر، خلال الفترة الشتوية الماضية.

    وقال السبيعي إن صفقة ضم الحمدان جاءت بصفة "استثنائية"، وكانت إدارة النصر قد رفضته في البداية، لأن عقده أعلى من 500 ألف ريال، كما أن الرقابة المالية تمنع تسجيله، بينما جاءت الموافقة لأنه لاعب منتخب.

    وسادت حالة من الجدل، حول صفقة الحمدان، وسط تقارير بشأن قيام اللاعب بفسخ عقده مع الهلال، قبل 3 أيام فقط من انتهائه، من أجل الانتقال إلى النصر قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، فيما تأكدت سلامة موقف النادي قانونيًا من التعاقد معه، حيث شارك مع الفريق بصورة طبيعية، كما رفضت لجنة الانضباط، احتجاجًا من الاتحاد، ضد "نظامية" مشاركته في مباراة الفريقين، بعد مخاطبة النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

  • الرقابة المالية النشطة

    من جانبه، نشر سعود السبيعي رسالة حول موقف النصر، إزاء خضوعه للرقابة المالية النشطة، حيث طالب في تغريدته، عبر منصة (إكس)، بضرورة تقدم إدارة النصر بخطة عمل مالية شاملة إلى لجنة الرقابة المالية بالرابطة، خلال مهلة 30 يومًا، تنتهي في 30 إبريل الحالي.

    ووفقًا لذلك، فإن خطة عمل النصر إلى الرقابة المالية، تتضمن النقاط التالية..

    * ميزانية واضحة (الحالية غير واضحة).

    * مصادر التمويل، والإيرادات المتوقعة (رعايات، مباريات، تسويق) مقابل المصروفات.

    * خطة لتقليل العجز وزيادة الإيرادات.

    * جدول سداد الديون، لإغلاق أي التزامات متبقية.

    * كشوفات بنكية تثبت السداد.

    * ضبط الإنفاق وبقاء القيود على التعاقدات (العقود فوق 500 ألف ريال تحتاج لموافقة الرابطة).

