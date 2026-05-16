Getty/GOAL
خاص | "طبيعة الوحش وكأنك تقارن التفاح والكمثرى" .. مدرب رونالدو السابق يرشحه لمزاملة ميسي في إنتر ميامي!
رونالدو يتطلع إلى الفوز بالألقاب المحلية والقارية
في سن الحادية والأربعين، لم يعد أمام كريستيانو رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، الكثير من الخيارات المتاحة. فهو مرتبط بعقد في الرياض - الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم - يمتد حتى صيف عام 2027. ومع ذلك، يمكن فسخ شروط العقد هذه إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق.
طُرحت تساؤلات جدية حول المدة التي سيبقى فيها اللاعب البرتغالي الدولي في السعودية عندما أضرب عن اللعب في فبراير. يبدو أن المشاكل قد تم تسويتها، حيث أصبح نادي النصر - الذي تأجل تتويجه بلقب الدوري في موسم 2025-2026 بسبب هدف ذاتي دراماتيكي في الدقيقة 98 ضد الهلال - على بعد خطوة واحدة من الفوز بأول لقب في الدوري الممتاز منذ عام 2019.
كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه جامبا أوساكا يوم السبت، مما يعني أن رونالدو قد ينهي الموسم بعدة ألقاب كبرى في رصيده.
- Getty/GOAL
هل يمكن أن يلعب رونالدو وميسي في نفس الفريق بصفوف إنتر ميامي؟
وإذا كان الأمر كذلك، فهل قد يميل هذا النجم الخالد إلى خوض تحدٍ جديد، وأين قد يكون ذلك؟ وعندما طُرحت هذه الأسئلة على ريني مولنستين، الذي عمل مع رونالدو كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد، قال الهولندي - في حوار حصري مع GOAL برعاية Best Betting Bonuses -: «هذا ممكن. فهذه هي طبيعة الوحش. إذا نظرت إليه، ومن الواضح أنه في هذه المرحلة من مسيرته، أعتقد أن هناك بعض الاحتمالات التي ضاعت - سواء كان سيغريه العودة إلى نادٍ في أوروبا يلعب في دوري أبطال أوروبا، لأن هذا ما يريده".
وأتبع: "ربما أراه يذهب إلى الولايات المتحدة، ويلعب لمدة عام في الدوري الأمريكي لكرة القدم. لقد تساءلنا جميعًا كيف سيكون الأمر إذا لعب مع ميسي. سيكون ذلك أمرًا رائعًا. ربما قد يغريه تجربة ذلك، بدلاً من التنافس ضد بعضهما البعض، وضعهما في فريق واحد".
وعندما سُئل أكثر حول ما إذا كان من الممكن أن يتعايش نجمي العصر، ميسي ورونالدو، مع كل ما يملكان من مكانة وغرور، في نفس التشكيلة الأساسية، أضاف مولنستين: "كلاهما متساويان في ما حققاه - المباريات التي لعبوها، والأهداف التي سجلوها، لكن المقارنة بينهما أشبه بمقارنة التفاح بالكمثرى".
وواصل: "أجدها مناقشة لا معنى لها، من الأفضل، كريستيانو أم ميسي؟ لا، الأمر يتعلق أكثر بما الذي تجذبك أكثر؟ ميسي هو هذا اللاعب الأصغر حجماً، خفيف الوزن، يقود الكرة بقدميه، يقفز ويتغير، يركض، يتصدى للاعبين، وكريستيانو هو هذا الكتلة من الطاقة، قوي، طويل القامة، ديناميكي، سريع، قوي. كلاهما مهم بنفس القدر. أعتقد أنهما في الواقع يكملان بعضهما البعض بشكل كبير وأعتقد أنهما سيستمتعان باللعب معًا."
هل يرغب رونالدو في أن يبدأ مسيرته الكروية وينهيها في صفوف سبورتينج؟
وإذا ما قرر رونالدو عدم السعي وراء «الحلم الأمريكي»، فهل يمكن أن تكتمل دورة مسيرته وتنتهي حيث بدأت، أي في نادي «سبورتينج» بالبرتغال؟ وعن هذا السيناريو، قال مولنستين: «هذا ممكن، لكنني لا أعرف مدى قوة روابطه مع «سبورتينج» حالياً. من الواضح أنه قضى سنوات عديدة في مانشستر يونايتد، كما أنه عاد بالفعل إلى هناك. لقد قضى عددًا كبيرًا من السنوات في ريال مدريد، وربما كان ذلك أكبر نجاح في مسيرته، لكن نعم، سبورتنج هو المكان الذي بدأت فيه مسيرته الاحترافية، لذا قد يكون ذلك خيارًا جيدًا آخر".
- Getty/GOAL
يمكن لرونالدو أن يلعب إلى جانب ابنه قبل التفكير في الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم
لم يُظهر رونالدو أي مؤشر على أنه يخطط لتغيير مساره قريبًا، في حين يبدو أن الفرص على وشك أن تتاح له في السعودية، مما سيسمح لـ«CR7» باللعب جنبًا إلى جنب مع ابنه الأكبر كريستيانو جونيور - وهو ما سيشكل إنجازًا كبيرًا.
كما أنه ليس في عجلة من أمره للانضمام إلى ميسي في الولايات المتحدة، إذا كان هذا هو المسار الذي يرغب في السير عليه، حيث يعمل الفائز الأرجنتيني بكأس العالم على إبرام صفقة مع إنتر ميامي حتى عام 2028 - مما يعني أنه يمكنه الانتقال إلى جنوب فلوريدا كلاعب حر في غضون 12 شهراً.