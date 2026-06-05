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علي سمير

"عاصفة" تنتظره مع ابنه الموسم القادم .. مفاجأة مدوية بمستقبل رونالدو والنصر يعرض عليه "3 أدوار"!

كريستيانو رونالدو
النصر
البرتغال
دوري روشن السعودي
كأس العالم

هل يستمر البرتغالي في السعودية؟

كشف الإعلامي السعودي محمد أبو هداية، عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدة استمراره مع نادي النصر.

رونالدو الذي وصل إلى النصر في 2023، ونجح مؤخرًا في الحصول على لقب دوري روشن السعودي، مرتبط بعقد مع العالمي حتى 2027، وكانت هناك بعض التساؤلات حول الخطوة القادمة له.

  • ماذا قال أبو هداية؟

    الإعلامي المعروف قال عبر حسابه عبر منصة "إكس"، إن رونالدو لن يرحل عن النصر عند نهاية عقده الحالي، بل سيستمر وبعدة أدوار مع النادي السعودي.

    وقال في تغريدته:"كما وصلني، كريستيانو رونالدو مستمر مع النصر حتى 2029، كلاعب وإداري ومالك، وسيكمل مشروع التسويق والترويج للكرة السعودية عالميًا حتى 2034".

    وأضاف:"سيكون سفيرًا لكأس العالم في السعودية 2034، وفي حالة فوزه مع البرتغال بالمونديال المقبل، قد تتغير بعض التفاصيل".


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  • عاصفة قادمة؟

    وفي سياق منفصل، نشر الإعلامي صالح الطريفي، تلميحًا عبر حسابه الرسمي، عن اقتراب ابن رونالدو من اللعب معه بصفوف النصر خلال الموسم القادم.

    رونالدو جونيور نشر صورة له وهو يحتفل بأول بطولة رسمية له مع النصر أثناء رفع الكأس، وهو الأمر الذي لفت نظر الطريفي ليخرج بهذا التلميح.

    وقال الطريفي:"اقتربت العاصفة، دوكم".

    ويأتي ذلك في ظل الأنباء المنتشرة مؤخرًا، حول تصعيد رونالدو جونيور إلى الفريق الأول للنصر الموسم القادم ليلعب بجوار والده، وهو حدث تاريخي يشعل حماس عشاق العالمي والنجم البرتغالي.



  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم للتاريخ

    النصر تعاقد مع البرتغالي جورج جيسوس، في صيف 2025، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الهلال، بقرار إقالة، حيث خاض البرتغالي بداية جديدة تحمل آمال النصراويين في العودة لمنصات التتويج.

    جيسوس نجح في مهمته، وقدم موسمًا للتاريخ مع النصر، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2019، كما حقق العديد من الأرقام القياسية، كأكبر سلسلة من الانتصارات المتتالية، سواءً في بداية الموسم، أو على مداره بشكل عام.

    وبخلاف دوري روشن، فإن النصر تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة من الانتصارات المتتالية، قبل أن يختتم البطولة في الوصافة، بعد الخسارة أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون مقابل.

    وإجمالًا.. حقق العالمي 40 انتصارًا، مقابل تعادلين و7 هزائم، خلال 49 مباراة خلال الموسم المنصرم، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    ما هو القادم لرونالدو؟

    صاحب الـ41 سنة تألق بشكل لافت مع النصر في موسم 2025/2026، ونجح في تسجيل 30 هدفًا وصنع 5 في 37 مواجهة بكل المناسبات.

    والآن، يستعد رونالدو للظهور في كأس العالم من جديد مع المنتخب البرتغالي، حيث تقع بلاده في المجموعة الحادية عشر مع الكونغو وأوزبكستان وكولومبيا.

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