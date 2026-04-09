Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
بكلمتين فقط.. كريستيانو رونالدو يرد على "جدل" أهدافه مع النصر في البطولة العربية

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟!..

علّق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، على "جدل" أهدافه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، موسم 2023-2024.

رونالدو سجل 6 أهداف؛ ليقود النصر وقتها للتتويج بلقب البطولة العربية، وهي الوحيدة في رصيده مع قلعة العالمي - حتى الآن -.

    جدل أهداف كريستيانو رونالدو في البطولة العربية

    وفي هذا السياق.. تضاربت الأنباء بشأن "تدوين" أهداف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، بكأس الملك سلمان للأندية العربية، في السجلات الرسمية من عدمها؛ باعتبار أنها بطولة ودية.

    وانتشر خبر في الأيام القليلة الماضية؛ يُفيد باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأهداف رونالدو في البطولة العربية أخيرًا، وإضافتها في سجلاته نحو حلم الـ"1000 هدف".

    لكن بالمراجعة والتدقيق.. اتضح أن هذه الأهداف، تم "تدوينها" في سجلات الأسطورة البرتغالية منذ فترة طويلة؛ وليس في الأيام القليلة الماضية فقط، مثلما تردد.

  • كريستيانو رونالدو يرد على "جدل" أهدافه العربية

    ومن ناحيته.. تفاعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، مع منشور عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ يتحدث عن الاعتراف بأهدافه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، موسم 2023-2024.

    المنشور أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معترف بأهداف رونالدو في البطولة العربية، منذ فترة طويلة وليس في الأيام الماضية فقط؛ وهو ما يجعل رصيد الأسطورة البرتغالية "967 هدفًا"، حتى الآن.

    وهُنا.. كتب رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا، تعليقًا على هذا المنشور: "القبول فضيلة".

    ويقصد الأسطورة البرتغالية من هذا الرد؛ ضرورة تقبُل المشككين للأرقام الحقيقية والرسمية، بعيدًا عن العواطف والانتماءات.

    عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مثّل العديد من الأندية العالمية، على رأسها "العملاق المحلي سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي"؛ قبل الانتقال إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير 2023.

    وخلال هذه الرحلة مع الأندية الخمسة، إلى جانب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، سجل رونالدو 967 هدفًا - حتى الآن -؛ وذلك على النحو التالي:

    * 450 هدفًا مع ريال مدريد.

    * 145 هدفًا مع مانشستر يونايتد.

    * 143 هدفًا مع منتخب البرتغال الأول.

    * 117 هدفًا مع النصر.

    * 101 هدف مع يوفنتوس.

    * 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.

    ومع إضافة الأهداف الستة في البطولة العربية، إلى الـ117 هدفًا رسميًا بقميص النصر؛ يصبح المجموع النهائي في مسيرة رونالدو الكروية، "967 هدفًا" بالفعل.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 117 هدفًا وصنع 23 آخرين، خلال 132 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 123 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".