بكلمتين فقط.. كريستيانو رونالدو يرد على "جدل" أهدافه مع النصر في البطولة العربية

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مثّل العديد من الأندية العالمية، على رأسها "العملاق المحلي سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي"؛ قبل الانتقال إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير 2023.
وخلال هذه الرحلة مع الأندية الخمسة، إلى جانب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، سجل رونالدو 967 هدفًا - حتى الآن -؛ وذلك على النحو التالي:
* 450 هدفًا مع ريال مدريد.
* 145 هدفًا مع مانشستر يونايتد.
* 143 هدفًا مع منتخب البرتغال الأول.
* 117 هدفًا مع النصر.
* 101 هدف مع يوفنتوس.
* 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.
ومع إضافة الأهداف الستة في البطولة العربية، إلى الـ117 هدفًا رسميًا بقميص النصر؛ يصبح المجموع النهائي في مسيرة رونالدو الكروية، "967 هدفًا" بالفعل.