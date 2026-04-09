بكلمتين فقط.. كريستيانو رونالدو يرد على "جدل" أهدافه مع النصر في البطولة العربية

وفي هذا السياق.. تضاربت الأنباء بشأن "تدوين" أهداف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، بكأس الملك سلمان للأندية العربية، في السجلات الرسمية من عدمها؛ باعتبار أنها بطولة ودية.

وانتشر خبر في الأيام القليلة الماضية؛ يُفيد باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأهداف رونالدو في البطولة العربية أخيرًا، وإضافتها في سجلاته نحو حلم الـ"1000 هدف".

لكن بالمراجعة والتدقيق.. اتضح أن هذه الأهداف، تم "تدوينها" في سجلات الأسطورة البرتغالية منذ فترة طويلة؛ وليس في الأيام القليلة الماضية فقط، مثلما تردد.