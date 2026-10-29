متعة "البولجا" مجانية ولا تحتاج إلى دفع مال.. الـ"B.O.A.T" عندما خسر ليونيل ميسي صراع الحشد الجماهيري وكسب احترام نفسه!

الآن.. لنصل إلى النقطة الأهم عزيزي القارئ؛ وهي: كيفية تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في صراع الـ(B.O.A.T)!.

مبدئيًا، نستطيع الرد على هذا السؤال بالقول: إن التصويت كان مدفوعًا من الجماهير؛ بحيث يكون الصوت الواحد مقابل "1 يورو"، ويحق لأي شخص أن يدلي بصوته أكثر من مرة، بدفع المبلغ نفسه عن كل مشاركة.

لذا، شهدنا ادعاءات بأن رونالدو دفع أموالًا تصل إلى 10 ملايين يورو؛ مقابل حشد الأصوات والفوز بتصويت الـ"B.O.A.T"، ضد ميسي بالذات.

* إذًا.. هل هذه الادعاءات حقيقية؟!

لا عزيزي القارئ، ليس هذا ما نقصده أبدًا، ولا توجد أي إثباتات على دفع الأسطورة البرتغالية هذا المبلغ؛ لكن هناك تحليل منطقي آخر يمكن الاعتماد عليه، و هو:

* أولًا: رونالدو بمثابة وكالة إعلامية متنقلة.

* ثانيًا: رونالدو ربما يكون صاحب أكبر شعبية جماهيرية بين لاعبي كرة القدم.

* ثالثًا: اشتياق عشاق رونالدو إلى نسخة عام 2008 التاريخية.

* رابعًا: الإنجازات الجماعية لرونالدو في 2008، بالمقارنة مع ميسي في 2012.

ويجب التأكيد على أن جماهير رونالدو أثبتت في كثير من المناسبات، أنها تستطيع الحشد للتصويت لمعشوقها؛ عكس محبي ميسي الذين يكتفون بالمتعة الكروية المجانية، التي يقدمها "البولجا" فوق أرضية المستطيل الأخضر.

وما يسهل من هذا الأمر؛ أن رونالدو يظهر أكثر تفاعلًا مع عشاقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه يتمتع بـ"كاريزما" جاذبة للإعلام والشركات الدعائية، وحتى الشباب.

أما رياضيًا.. فمع مرور الوقت، فقد الأسطورة البرتغالية ما يمكن تسميته بـ"مهارات الشوارع"، رغم احتفاظه بحاسته التهديفية الكبيرة؛ وهو الأمر الذي يجعل عشاقه يشتاقون إلى نسخة عام 2008 تحديدًا، التي جمع فيها بين متعة المشاهدة وهز شباك الخصوم.