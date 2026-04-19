رغم جذب قميصه وفرصته التي لا تغتفر .. رونالدو يكلّف كاتب التاريخ بمهمة جديدة و"لا تهاون مع ميسي" أمام الوصل

يا كاتب التاريخ، أنا مشفق عليك، كلما ظننت بأنه اكتفي، يفاجئك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ويمليك بأرقام جديدة تؤكد أنه لا يزال متعطش للمزيد.

رونالدو صنع التاريخ، في ليلة قيادته للنصر، لانتصار كبير على الوصل الإماراتي، بنتيجة (3-0)، على ملعب زعبيل، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بموسم 2025-2026.

بثلاثية كريستيانو رونالدو وإينيجو مارتينيز وعبد الإله العمري، حجز النصر مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، ليضرب موعدًا مع المتأهل من الأهلي القطري أو الحسين الأردني.

وكان جامبا أوساكا الياباني قد حجز المقعد الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعد تخطي عقبة بانكوك يونايتد، علمًا بأن الاتحاد القاري قد قرر تعديل مواعيد مباريات أندية الغرب، بسبب أزمة الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

ماذا صنع رونالدو أمام الوصل؟