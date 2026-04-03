أحمد فرهود

لا ترهقوا أنفسكم مع كريستيانو رونالدو: طالبتم بمعاقبته فعاد هو لتعذيبكم.. احتفل في ليلة المئوية و"عربة إسعاف" أغضبته ضد النجمة

رونالدو يقود النصر لـ3 نقاط مهمة للغاية..

لم تكن مجرد مباراة عادية في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بل "ليلة العودة" التي انتظرتها جماهير العالمي، بشغفٍ كبير.

نعم.. هذا هو عنوان مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة؛ والتي شهدت عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد فترة من الغياب، بسبب الإصابة.

وفاز فريق النصر الأول لكرة القدم (5-2) على ضيفه النجمة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026.

وساهم رونالدو في هذا الفوز بشكلٍ كبير للغاية؛ ليعزز الفريق النصراوي من "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 70 نقطة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والنجمة..

    كريستيانو رونالدو يحتفل بالمباراة رقم 100

    احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بـ"رقم جديد" في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ خلال مواجهة نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة.

    رونالدو وصل إلى مباراته "رقم 100"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك منذ الانضمام إلى الفريق النصراوي، في يناير 2023.

    أرقام رونالدو في دوري روشن السعودي:

    * مباريات: 100.

    * مساهمات تهديفية: 115.

    * أهداف: 97.

    * تمريرات حاسمة: 18.

    وأصبح "روشن" هو ثالث دوري محلي، يخوض فيه الأسطورة البرتغالية 100 مباراة أو أكثر؛ وذلك بعد كل من المسابقتين المحليتين في إسبانيا وإيطاليا.

    وخاض رونالدو 292 مباراة مع ريال مدريد، في الدوري الإسباني؛ بالإضافة إلى 236 لقاءً في المسابقة الإنجليزية، بقميص مانشستر يونايتد.

    غضب كريستيانو رونالدو بسبب "عربة الإسعاف"

    المباراة "رقم 100" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، جاءت بعد عودته من الإصابة؛ التي جعلته يُسافر إلى إسبانيا في الأيام الماضية، للعلاج.

    ولم يُشارك رونالدو في أي لقاء مع ناديه النصر، منذ يوم 28 فبراير 2026؛ وتحديدًا مباراة الفوز (3-1) على فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وظهرت "العصبية" الشديدة على الأسطورة البرتغالية، في أول مباراة يخوضها بعد الشفاء من الإصابة؛ خاصة عندما احتج على أحد لاعبي نادي النجمة، وهو المصري نبيل عماد دونجا.

    دونجا سقط على أرضية ملعب "الأول بارك"، وظل جهاز النجمة الطبي يُعالجه لوقتٍ طويل؛ قبل أن ينهض اللاعب، ويستكمل المباراة بشكلٍ طبيعي.

    لكن.. اللاعب المصري عاد وسقط مرة أخرى، وذلك في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول؛ ليتم استبداله بشكلٍ رسمي.

    وقبل استبداله.. اعترض رونالدو على سقوط دونجا المتكرر، والنتيجة تُشير إلى التعادل السلبي (0-0)؛ حيث اعتبر أن اللاعب المصري، يُحاول إهدار الوقت.

    ليس هذا فقط؛ الأسطورة البرتغالية طلب من نبيل دونجا الخروج على قدميه سريعًا، بدلًا من استخدام "عربة الإسعاف الميداني".

    وأمر كريستيانو رونالدو هذه "العربة"، بالمغادرة دون اللاعب المصري؛ وهو الأمر الذي رفضه الحكم عبدالله الشهري، فورًا.

    دخول كريستيانو رونالدو صراع الهدافين بقوة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع التأكيد على أن "العصبية" التي ظهر عليها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة النصر ضد النجمة؛ أثرت على تركيزه أمام المرمى، خلال مجريات الشوط الأول.

    نعم.. رونالدو أهدر أكثر من فرصة محققة، بسبب عدم التركيز في الإنهاء؛ رغم أننا لا يُمكن أن ننكر تألُق حارس مرمى النجمة، ومدافعي الفريق الأول.

    لكن الظروف خدمت الأسطورة البرتغالية في الشوط الثاني؛ حيث تحصل على "ركلة جزاء"، ترجمها بنفسه إلى داخل الشباك.

    وتحرر رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، بعد تسجيل هذه "الركلة الجزائية"؛ حيث أحرز هدفين أخريين، أحدهما تم إلغاؤه وآخر تم احتسابه رسميًا.

    وبثنائيته ضد النجمة.. دخل رونالدو بقوة، صراع هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ الإنجليزي إيفان توني "الأهلي": 25 هدفًا.

    * 2/ المكسيكي خوليان كينونيس "القادسية": 24 هدفًا.

    * 3/ البرتغالي كريستيانو رونالدو "النصر": 23 هدفًا.

    كلمة أخيرة.. طالبتم بمعاقبة رونالدو فعاد هو لتعذيبكم!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه، هو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عاد من الإصابة ليواصل هوايته المفضلة؛ وهي هز شباك الخصوم، حتى ولو لم يكن جاهزًا 100% فنيًا وبدنيًا.

    أهداف رونالدو وآخرها ضد النجمة، تواصل تقريب النصر من حلم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب عن خزائن النادي منذ 2019.

    وقبل مباراة النجمة أساسًا.. طالب عدد من الإعلاميين بمعاقبة الأسطورة البرتغالية، بتهمة التدخل لمنع نجوم عالميين من الانتقال إلى الغريم التاريخي الهلال؛ ومنهم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    إلا أن كريستيانو رونالدو لم يهتم بذلك؛ حيث عاد ليُعاقب منافسيه في الوقت الذين يطالبون هم بمعاقبته، كما ولو كان يقول لهم: "أنتم ترهقون أنفسكم بدون فائدة".