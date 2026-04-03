لا ترهقوا أنفسكم مع كريستيانو رونالدو: طالبتم بمعاقبته فعاد هو لتعذيبكم.. احتفل في ليلة المئوية و"عربة إسعاف" أغضبته ضد النجمة

المباراة "رقم 100" للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، جاءت بعد عودته من الإصابة؛ التي جعلته يُسافر إلى إسبانيا في الأيام الماضية، للعلاج.

ولم يُشارك رونالدو في أي لقاء مع ناديه النصر، منذ يوم 28 فبراير 2026؛ وتحديدًا مباراة الفوز (3-1) على فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وظهرت "العصبية" الشديدة على الأسطورة البرتغالية، في أول مباراة يخوضها بعد الشفاء من الإصابة؛ خاصة عندما احتج على أحد لاعبي نادي النجمة، وهو المصري نبيل عماد دونجا.

دونجا سقط على أرضية ملعب "الأول بارك"، وظل جهاز النجمة الطبي يُعالجه لوقتٍ طويل؛ قبل أن ينهض اللاعب، ويستكمل المباراة بشكلٍ طبيعي.

لكن.. اللاعب المصري عاد وسقط مرة أخرى، وذلك في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول؛ ليتم استبداله بشكلٍ رسمي.

وقبل استبداله.. اعترض رونالدو على سقوط دونجا المتكرر، والنتيجة تُشير إلى التعادل السلبي (0-0)؛ حيث اعتبر أن اللاعب المصري، يُحاول إهدار الوقت.

ليس هذا فقط؛ الأسطورة البرتغالية طلب من نبيل دونجا الخروج على قدميه سريعًا، بدلًا من استخدام "عربة الإسعاف الميداني".

وأمر كريستيانو رونالدو هذه "العربة"، بالمغادرة دون اللاعب المصري؛ وهو الأمر الذي رفضه الحكم عبدالله الشهري، فورًا.