لا ترهقوا أنفسكم مع كريستيانو رونالدو: طالبتم بمعاقبته فعاد هو لتعذيبكم.. احتفل في ليلة المئوية و"عربة إسعاف" أغضبته ضد النجمة

لم تكن مجرد مباراة عادية في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بل "ليلة العودة" التي انتظرتها جماهير العالمي، بشغفٍ كبير.
نعم.. هذا هو عنوان مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة؛ والتي شهدت عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد فترة من الغياب، بسبب الإصابة.
وفاز فريق النصر الأول لكرة القدم (5-2) على ضيفه النجمة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026.
وساهم رونالدو في هذا الفوز بشكلٍ كبير للغاية؛ ليعزز الفريق النصراوي من "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 70 نقطة.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو في مباراة النصر والنجمة..