لكنها قد تتحوّل إلى حقيقة لهذا السبب!.. لماذا يصعب على كريستيانو رونالدو "الغدر بالنصر" في الشتوية؟

عندما يتم ذكر اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر؛ فنحن لا نتحدث هُنا عن لاعب أو رياضي عادي، بل واحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم أجمع.

نعم.. رونالدو ليس مجرد لاعب يرتبط بعقدٍ مع نادٍ ما، حيث دائمًا ما تكون هُناك حسابات أخرى؛ سواء على المستوى التجاري والاقتصادي، أو حتى الاجتماعي.

كل هذه الحسابات يتم أخذها في الحسبان بالطبع؛ وذلك عند الحديث عن مستقبل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 41 سنة، في عالم الساحرة المستديرة.

إلا أن الصحفي الرياضي سعود الصرامي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال اليومين الماضيين؛ عندما كشف عن احتمالية رحيل رونالدو عن الفريق النصراوي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2027".

الصرامي أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، أن هذه الاحتمالية تأتي لأن رونالدو أصبح بمثابة "الكارت المحروق"؛ الذي لن يستطيع الضغط على المسؤولين، لتحسين أوضاع النصر.

ليس هذا فقط.. الصحفي الرياضي السعودي أوضح أن الرحيل - إذا حدث -، سيكون بقرارٍ شخصي من رونالدو نفسه؛ وليس برغبة من الإدارة النصراوية، التي تتمسك ببقاء اللاعب في صفوف الفريق.

ورغم كل ذلك، تبقى هُناك أسباب تجعلنا نقول إن رحيل "صاروخ ماديرا" عن النصر في الميركاتو الشتوي، أمرًا مستبعدًا للغاية؛ إلا أنه لا مستحيل أيضًا في كرة القدم، خاصة إذا نظرنا إلى أوضاع قلعة العالمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من أبرز الأسباب التي تجعلنا نستبعد رحيل رونالدو في الشتوية، مع الاحتمالية أيضًا التي قد تحوّل هذا المستحيل إلى حقيقة..