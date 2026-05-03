نجم القادسية لقنه درسًا: كريستيانو رونالدو "يناقض نفسه" .. وقع في الفخ ومن الجيد أنه لم يسجل!

خسر النصر واشتعل الدوري، والقادسية يواصل بعثرة أوراق الدوري، كتيبة بريندان رودجرز أشعلت المنافسة مجددًا، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

ورغم أن المنافسة "عمليًا" محصورة بين النصر والهلال، إلا أن الأهلي، قرر أن يلعب على "الأمل البعيد"، ليفوز على الأخدود برباعية نظيفة، ويزداد الدوري تشويقًا، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.

بالعودة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كيف كان "الدون" كريستيانو رونالدو؟ الإجابة هي: مباراة للنسيان، فرغم بعض اللقطات، إلا أن القادسية - بشكل عام - عرف كيف يُسقط رونالدو في شباكه.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام القادسية؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..