نجم القادسية لقنه درسًا: كريستيانو رونالدو "يناقض نفسه" .. وقع في الفخ ومن الجيد أنه لم يسجل!

القادسية عرف كيف يوقع رونالدو في شباكه..

خسر النصر واشتعل الدوري، والقادسية يواصل بعثرة أوراق الدوري، كتيبة بريندان رودجرز أشعلت المنافسة مجددًا، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

ورغم أن المنافسة "عمليًا" محصورة بين النصر والهلال، إلا أن الأهلي، قرر أن يلعب على "الأمل البعيد"، ليفوز على الأخدود برباعية نظيفة، ويزداد الدوري تشويقًا، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.

بالعودة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كيف كان "الدون" كريستيانو رونالدو؟ الإجابة هي: مباراة للنسيان، فرغم بعض اللقطات، إلا أن القادسية - بشكل عام - عرف كيف يُسقط رونالدو في شباكه.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام القادسية؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

    من الجيد أنك لم تسجل يا رونالدو!

    بشكل عام، قدم النصر أمام القادسية، أداء "مشبعًا" بالأخطاء، خاصة من الناحية الدفاعية، أما عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فبالإمكان القول، إنه بهذه النتيجة، من الجيد أنه لم يسجل في شباك فارس الشرقية.

    لماذا؟ لأن رونالدو يحتاج إلى ظروف أفضل ليحتفل بتسجيل هدفه المئوي في دوري المحترفين السعودي، لتكون ليلة مثالية له مع كتيبة النصر.

    نعم، رونالدو سجل - حتى الآن - 99 هدفًا، في 104 مباراة بدوري روشن السعودي، فضلًا عن صناعة 19 تمريرة حاسمة.

  • سقط كثيرًا في مصيدة التسلل

    لم تكن المرة الأولى، ولكن هناك بعض المباريات، التي كنت - عزيزي القارئ - تدرك فيها بأن رونالدو لم يكن في حالته الذهنية المعتادة، عندما تشاهده يسقط في مصيدة التسلل أكثر من مرة.

    رونالدو وقع في فخ التسلل، ثلاث مرات، خلال المواجهة، وكلما انفرد بالحارس كوين كاستيلز، يفاجأ بالحكم يرفع الراية، تلك الطريقة التي عرف بها بريندان رودجرز، كيف يُجبر رونالدو على التقليل من خطورته، والتراجع خلال الشوط الثاني، ليكون شغله الشاغل هو كيفية الحصول على الكرة في وضع غير متسلل، أكثر من إحراز الأهداف.

    من الأساس، كان لانتشار لاعبي القادسية دوره الفعال في معاناة النصر من الخروج بالكرة، خاصة في الشوط الأول، والعمل على عدم إيصال الكرة إلى رونالدو.

    وبشكل عام، اكتفى كريستيانو بأربع تسديدات، دون أن تتجه أي كرة لما بين الخشبات الثلاث، حيث ارتطمت واحدة في العارضة، واثنتين تكفل الدفاع بإبعادها.

    احذر يا كريستيانو من التخلي عن دور "المنقذ"

    لن نتطرق كثيرًا إلى مقولة "أندية أخرى لها نفوذ خارج الملعب"، التي أثار بها الناقل الرسمي جدلًا كبيرًا، كونها على لسان كريستيانو رونالدو، رغم أن مسلي آل معمر، رئيس النصر الأسبق، وأكثر من منصة، أكدت أن الترجمة نقلت بشكل خاطئ، وأن قصد الدون، هو "قوة" وليس "نفوذ"، والتي تحمل أكثر من معنى.

    لنركز على ما قاله رونالدو بعد مباراة الأهلي، حينما أعرب عن استيائه من تصرفات بعض اللاعبين بالاعتراضات والنيل من الحكام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيتحدث كثيرًا بعد نهاية الموسم.

    وسبق أن نشرنا مقالًا بعنوان "مؤسس حركة التشكيك يمتعض الآن .. كريستيانو رونالدو "لم ينل أحد من نزاهة الدوري السعودي مثلك"!"، واليوم، ظهر قائد النصر، وكأنه يعود لدوره المعترض على قرارات الحكام، الذين كان يدافع عنهم للتو، من أجل إنقاذ صورة دوري روشن.

    رونالدو لتوه ظهر معترضًا على قرارات الحكم الألماني هارم أوسمرز، الذي يكبره بثمانية أيام فقط، حيث رصده الناقل الرسمي وهو يتفوه بالكلمات، ويشير إلى الحكم برقم اثنين، باعتبارها المرة الثانية التي يتعرض فيها لتدخل من لاعبي القادسية، دون أن يشهر الحكم أي بطاقة، على الأرجح ذلك هو القصد من حديثه.

    وهنا، تأتي رسالة مهمة لرونالدو، بأن تصرفاته داخل الملعب، ربما توجه حقيقة عكس ما يخرج للحديث عنه، فالمناقشة مع الحكام أمر طبيعي، ولكن مثل هذه الاعتراضات ستؤخذ عليك لا لصالحك.

    كينيونيس لقنه درسًا

    وفي الوقت الذي عانى فيه رونالدو من السقوط في مصيدة التسلل، كان على النقيض، خوليان كينونيس، يقود القادسية لانتصاره الثمين، ضاربًا بدفاعات النصر، بفضل الكرات البينية والعرضية، ليتألق في المباراة بهدف وتمريرة حاسمة أمام العالمي.

    كينيونيس نجح في الانفراد بصدارة هدافي دوري روشن، مع وصوله إلى الهدف رقم "29"، ليواصل الابتعاد عن إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي يحتل الوصافة بـ27 هدفًا، فيما يأتي رونالدو في المركز الثالث بـ25 هدفًا.

    القادسية "عقدة" رونالدو

    في النهاية، يجب أن نترك إلى حقيقة مؤلمة لجماهير النصر، وهي أن القادسية بات عقدة للعالمي، فمنذ صعوده إلى دوري المحترفين، في موسم 2024-2025، لم يتمكن عملاق الرياض من تحقيق أي فوز عليه.

    أربع مباريات بأربعة انتصارات للقادسية، سواءً سجل كريستيانو رونالدو أم لا، ورغم أن القائد الأربعيني تمكن من هز شباك بني قادس مرتين، إلا أن أهدافه دائمًا ما تكون أهدافًا شرفية، لحفظ ماء وجه الفريق.

    وهنا أيضًا تكمن المفارقة، فإن رونالدو ينجح في التسجيل أمام القادسية في الدور الأول فقط، بينما يفشل في التسجيل خلال الدور الثاني.

    * القادسية فاز على النصر بنتيجة (2-1) ذهابًا وإيابًا، في موسم 2024-2025.

    * القادسية فاز ذهابًا (2-1) وإيابًا (3-1)، على النصر، في موسم 2025-2026.

    ورغم كل شيء، إلا أن كرة الدوري لا تزال في الملعب، وحلم النصر باللقب لم يذهب أدراج الرياح، ولكن على رونالدو ورفاقه أن يعوا جيدًا، أن خسارة أي نقطة مستقبلًا من شأنها أن تحدث تغييرًا في حسابات الدوري.

