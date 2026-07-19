بعد كثرة المناشدات والمطالب بالتدخل لحل أزمة النصر المالية، اضطر أحد أهم صحفييه "عبدالعزيز العصيمي" لإعلان الاعتزال، مؤكدًا أن هناك محاولات لتفكيك النادي.
"الأمل في تدخل كريستيانو رونالدو" .. اعتزال "صحفي النصر الموثوق" بعد الاعتراف بالمعاناة
ما القصة؟
النصر يعاني من أزمة مالية طاحنة، تعصف به بعد الموسم الناجح، الذي عاد به لمنصة التتويج بلقب دوري روشن السعودي (2025-26).
تلك الأزمة طالت رواتب لاعبيه، إذ لم يحصلوا على كامل راتب شهر يونيو الماضي، بجانب تعطيل المفاوضات مع صفقات جديدة، لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
العالمي قد تعاقد مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، عقب إصرار البرتغالي جورج جيسوس على عدم تجديد عقده، لكنه حتى الآن لم يفلح في توفير متطلبات الجهاز الفني الجديد.
رسالة العصيمي والاعتزال
منذ نهاية الموسم المنقضي، والصحفي النصراوي الشهير عبدالعزيز العصيمي يناشد المسؤولين بضرورة التدخل لإنقاذ النصر من أزمته المالية، لكن دون جدوى، بل حتى هناك تقارير تزعم أنه لم يحصل على مكافآت التتويج بلقب دوري روشن 2025-26.
أمام هذا المشهد العبثي في النادي العاصمي، قرر العصيمي اعتزال النشاط الرياضي، مؤكدًا أن الأمل الوحيد لخروج النصر من كبوته هو تحرك قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، وإن كان لم يحدد ماهية التدخل المطلوب، لكن بالتأكيد الأمر ينحصر بين الضغط على مسؤولي الكرة السعودية لإيجاد حل سريع أو البحث عن مستثمر جديد يستحوذ على النادي في سبيل الخصخصة الكاملة والخروج من تحت سيطرة صندوق الاستثمارات على غرار نادي الهلال.
وكتب العصيمي في رسالته عبر منصة "إكس": "جمهور حامل اللقب: المشاكل المالية والعوائق التي يواجهها النادي حقيقية وليس افتعال بل أنها طالت حتى الرواتب. البحث والخوض في الأسباب قد يساهم بالمحاسبة ولكن لا يقدم الحلول حاليًا ولا يسرع بحل المشكلة. بالنسبة لي ما أشوف حلول واقعية ملموسة قريبة. وكلي أمل بعد الله بمواقف الأسطورة".
وأضاف: "نظرًا لما يتعرض له حامل اللقب من تكبيل وتفكيك غير مفهوم لدي وكذلك تدعيم المنافسين؛ وتقديرًا مني للكيان الكبير ومشاعر جمهوره العريض والظروف المحيطة فأني أعلن توقفي عن المتابعة والعمل للنشاط الرياضي حتى يأذن الله".
"هذا مؤشر خطير"
من جانبه، تفاعل المستشار القانوني النصراوي سعود الرمان مع رسالة عبدالعزيز العصيمي، مؤكدًا أن وصول واحد من أهم صحفيي النصر لهذه حالة مؤشر خطير لما هو قادم.
وعلق الرمان: "أن يقرر الموثوق عبدالعزيز العصيمي التوقف عن متابعة العمل والنشاط الرياضي، وهو أحد أكثر المهتمين بالشأن النصراوي، فهذه ليست رسالة عابرة… بل مؤشر خطير على حجم الإحباط الذي يعيشه النادي".
واستطرد: "اليوم يبدو أن الجميع تخلى عن النصر في أصعب مراحله، ولم يبقَ بعد الله إلا تدخل الأسطورة لإعادة الأمور إلى نصابها، وإنقاذ الكيان من المتخاذلين الذين أوصلوه إلى هذا المشهد المؤلم".
تفاصيل خطة النصر للإعداد للموسم الجديد
بدأ النصر استعداده للموسم الجديد (2026-27) في الخامس من يوليو الجاري بعد عدة أسابيع راحة حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.
واستمرت المرحلة الأولى من الإعداد في دار النصر بالرياض حتى 11 من يوليو الجاري، ثم توجهت البعثة إلى أبها في 12 من الشهر ذاته.
وكان من المقرر أن يستمر معسكر إعداد النصر في أبها حتى يوم 22 من يوليو الجاري، قبل قرار إلغائه المفاجئ.
الآن تتبقى أمام كتيبة بوستيكوجلو المرحلة الثالثة من الإعداد، حيث مقرر أن تكون في مدينة لشبونة البرتغالية من 19 يوليو وحتى الخامس من أغسطس المقبل، إذ تقرر تقديمه بعدما كان محددًا له يوم 25 من الشهر الجاري للانطلاق.
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