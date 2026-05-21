زهيرة عادل

"النسخة القديمة" من كريستيانو رونالدو تعود في ليلة تتويج النصر بطلًا .. المستديرة تبتسم لمن بكى كلاعب ناشئ وأقلق جمهوره قبل المونديال

صاروخ ماديرا "عريس" الليلة الحاسمة أمام ضمك..

"ليلة للتاريخ" .. عادت هذه العبارة لتُقال قبل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد بعد سنوات عجاف على صعيد الأندية، بكى بها حزنًا وضحك بها من شدة صدمته أحيانًا، لكن الساحرة المستديرة قررت أن تبتسم له أخيرًا كما كانت تفعل في الماضي.

اليوم الخميس، قاد صاروخ ماديرا النصر للتتويج بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-2026، بالفوز أمام ضمك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ34 (الأخيرة).

هذا اللقب هو الأول للعالمي من الدوري المحلي بعد غياب دام منذ موسم 2018-19، والـ20 تاريخيًا، بينما هو الثاني للدون مع الفريق العاصمي بعد تحقيق كأس محمد بن سلمان "البطولة العربية" 2023.



    ليلة رونالدو أمام ضمك الليلة، بدأت بطريقة سيئة واختتمت بطريقة أكثر من رائعة..

    صاحب الـ41 عامًا كان تخصص إهدار فرص في الساعة الأولى من المباراة، فتارة "كعب قدم" يمر بجوار القائم، وتارة أخرى رأسية تعلو العارضة، وثالثة "مقصية" تخطئ توقيتها وتفلت الكرة من أمامه.



    لكن انحلت "العقدة" في الدقيقة 63، بهدف أكثر من رائعة من ركلة حرة مباشرة، ثم هدف آخر من تسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 81، ليؤمن انتصار العالمي بعدما كانت النتيجة (2-1).


    الاختلاف في مستوى رونالدو بين الساعة الأولى والنصف ساعة الأخيرة لم يقتصر فقط على إحراز الأهداف، بينما اختلف مستواه الفني، إذ بدأ في الركض والمشاركة في اللعب بصورة أكبر عكس الاستسلام الذي كان عليه.

    في المجمل، سدد رونالدو خمس تسديدات طوال 87 دقيقة شارك بها أمام ضمك، منها اثنتين على المرمى، وخلق فرصة أخرى لزملائه، لم تترجم لهدف، في وقت لم يلمس به الكرة سوى 20 مرة فقط.

  • أقلق جمهوره قبل كأس العالم وبكى كلاعب ناشئ

    المثير وسط تألق رونالدو في النصف ساعة الأخيرة من مواجهة النصر وضمك هي حالة القلق التي بثها في قلوب جماهيره والبرتغالية منها تحديدًا قبل كأس العالم 2026..

    صاحب الـ41 عامًا في غالبية مباريات الموسم الجاري كما ذكرنا مرارًا وتكرارًا كان يمارس "رياضة المشي" دون المشاركة في اللعب بصورة كبيرة، لكنه استعاد بعض من عهده القديم في آخر نصف ساعة، ومعها كاد أن يتعرض للإصابة قبل أيام من كأس العالم 2026.

    الدون ركض بسرعته "سبرنت" في الدقيقة 73 في محاولة للحاق بالكرة قبل الخروج إلى ضربة مرمى، وقد نجح في مهمته، لكنه سقط بعدها لدقائق متألمًا قبل أن ينهض من جديد وعلامات الألم تبدو على وجهه إلا أنه يبدو طبيعيًا دون إصابة حقيقية.



    الجزء الآخر المثير في ليلة كريستيانو رونالدو الفردية فهو بكاؤه بشدة بعد تسجيل هدفين في المباراة واقتراب النصر من تحقيق لقب الدوري، وكأنه لاعب ناشئ يحقق اللقب الأول في تاريخه.

    صاروخ ماديرا لم يقل شغفًا قط؛ بدءًا من الاحتفال الجنوني بهدفه الأول في المباراة، وهو من قارب على الألف هدف ثم انهماره في البكاء فرحًا في الدقائق الأخيرة من مواجهة ضمك، بعدما انتظر هذه الفرحة على مدار موسمين ونصف مضوا، كان الهلال والاتحاد مهيمنين بهم على لقب دوري روشن.



  • رد على من وصفوه بالفاشل .. وحلم الألف هدف يقترب

    البعض – قبل الليلة – كان يصف تجربة كريستيانو رونالدو مع النصر بالفاشلة، كونه فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي منذ الانضمام له في شتاء 2023.

    حينها نفينا عنه الفشل، في تقرير بعنوان "ليس فشلًا مع النصر وإنما عادة.. كريستيانو رونالدو يحتاج إلى "فترة حضانة" للتتويج بلقب الدوري!"، سردنا خلاله حاجته لفترة للتأقلم مع الفرق الجديدة ومن ثم البدء في حصد الألقاب، والليلة يؤكد النجم البرتغالي أنه لن يقبل السقوط مجددًا بعدما ضحك بحسرة طوال الأسبوع الماضي؛ مرة بعد التعادل أمام الهلال ومن ثم تأجيل حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، ومرة أخرى بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2 بالهزيمة أمام جامبا أوساكا.

    ومع نهاية الموسم الجاري، ها هو رونالدو يضيف لقبًا جديدًا لخزينة ألقابه التي لم تتوقف قط مع أي فريق مثله (35 لقب بشكل عام)، ويرفع رصيده للهدف 973 هدفًا، ليفصله 27 هدفًا فقط عن حلمه الأكبر "الألف هدف".



    الخسارة الوحيدة في ليلة رونالدو

    إن كانت فرحة كريستيانو رونالدو في الموسم الجاري 2025-26 جماعية، بحصد لقب دوري روشن، فهو ليس سعيدًا على المستوى الفردي..

    صاروخ ماديرا استحوذ على لقب هداف دوري روشن على مدار موسمي (2023-24)، و(2024-25)، برصيد 35 و25 هدفًا على الترتيب .. لكن في كلا الموسمين كان يخرج النصر بخفي حنين.

    والليلة مع تتويج النصر بطلًا، يخسر رونالدو لقب هداف دوري روشن عن الموسم الجاري بعدما أحرز 28 هدفًا فقط، فيما سجل خوليان كينيونيس؛ نجم القادسية، 33، وإيفان توني؛ نجم الأهلي، 32 هدفًا.