مؤسس حركة التشكيك يمتعض الآن .. كريستيانو رونالدو "لم ينل أحد من نزاهة الدوري السعودي مثلك"!

على مدار مسيرته الكروية، لطالما وُصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه "ملك التناقضات"، حيث تختلف مواقفه بين الحين والآخر دون ثبات .. والآن يتجلى هذا بوضوح في دوري روشن السعودي!

بالأمس، وعقب كلاسيكو النصر والأهلي في الجولة الـ30 من دوري روشن، خرج علينا صاروخ ماديرا منددًا بمواقف لاعبي الراقي المشككة في نزاهة البطولة وتلميحهم بتعمد المسؤولين توجيه اللقب نحو العالمي تكريمًا لنجمه البرتغالي.

رونالدو لم يندد فقط ولم يطلب بحماية الحكام، حفاظًا على سمعة الدوري السعودي، بل هدد بكشف عدة حقائق في نهاية الموسم، ليزيد الجدل جدلًا.





عندما تسمع تلك التصريحات، سيتبادر إلى ذهنك على الفور اعتراضاته المبالغ بها تجاه الحكام في مختلف مباريات النصر منذ الانتقال له في شتاء 2023.. بل إنه لم يتوقف حتى عند حد الاعتراض داخل المستطيل الأخضر!

في الحقيقة الأمر فإن رونالدو الذي يُلقب نفسه بـ"قائد الثورة الكروية السعودية"، هو نفسه مؤسس حركة "التشكيك في نزاهة دوري روشن"..