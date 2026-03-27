آثار كروية لم تكتشفها السعودية: فرصتان أمام رونالدو لكتابة تاريخ جديد .. والنصر أمام خيارين "أحلاهما مرّ"!

مع نهاية يوم 21 مايو، يُسدل الستار على منافسات الموسم الرياضي "2025-2026"، وهو يوم يترقبه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر بفارغ الصبر، بين معانقة مجد سيتحدث عنه العالم أجمع، أو خيبة أمل كبرى.

ومنذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، لا يزال كريستيانو رونالدو يحلم بتلك اللحظة التي يتوج فيها بلقب "رسمي" مع العالمي، بعدما حُرم من لحظات عدة أفقدته فرصة التواجد على منصات التتويج، بعد خسارته لنهائيين في كأس السوبر السعودي، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيح أن رونالدو توج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "2023" مع النصر، إلا أن الدون الذي أتمّ عامه الحادي والأربعين في فبراير الماضي، لا يزال يتطلع إلى بطولة رسمية، محلية أو قارية، خاصة وأن الثلاثي الكبار "الهلال والاتحاد والأهلي"، صعدوا على منصات التتويج في وجوده، بعدما فاز الزعيم بالثلاثية المحلية في موسم 2024، وتوج العميد بثنائية الدوري والكأس، في موسم 2025، وحصد الراقي دوري النخبة الآسيوية.