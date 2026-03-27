محمود خالد

آثار كروية لم تكتشفها السعودية: فرصتان أمام رونالدو لكتابة تاريخ جديد .. والنصر أمام خيارين "أحلاهما مرّ"!

إنجازات تنتظر توقيع رونالدو مع النصر..

مع نهاية يوم 21 مايو، يُسدل الستار على منافسات الموسم الرياضي "2025-2026"، وهو يوم يترقبه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع النصر بفارغ الصبر، بين معانقة مجد سيتحدث عنه العالم أجمع، أو خيبة أمل كبرى.

ومنذ انتقاله إلى النصر في شتاء 2023، لا يزال كريستيانو رونالدو يحلم بتلك اللحظة التي يتوج فيها بلقب "رسمي" مع العالمي، بعدما حُرم من لحظات عدة أفقدته فرصة التواجد على منصات التتويج، بعد خسارته لنهائيين في كأس السوبر السعودي، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

صحيح أن رونالدو توج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "2023" مع النصر، إلا أن الدون الذي أتمّ عامه الحادي والأربعين في فبراير الماضي، لا يزال يتطلع إلى بطولة رسمية، محلية أو قارية، خاصة وأن الثلاثي الكبار "الهلال والاتحاد والأهلي"، صعدوا على منصات التتويج في وجوده، بعدما فاز الزعيم بالثلاثية المحلية في موسم 2024، وتوج العميد بثنائية الدوري والكأس، في موسم 2025، وحصد الراقي دوري النخبة الآسيوية.

    رونالدو أمام تاريخ "المرة الأولى" في السعودية

    ومع محاربة النصر في جبهتين، خلال موسم 2025-2026؛ بين دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا الثاني، فإن كريستيانو رونالدو ورفاقه، باتوا أمام فرصتين، لكتابة إنجازين سيدونان في السجلات بمسمى "لأول مرة في تاريخ السعودية".

    * دوري الرجال والسيدات

    وللمرة الرابعة تواليًا، نجح فريق النصر للسيدات في ضمان لقب الدوري الممتاز، بموسم 2025-2026، حيث يتربع في الصدارة، بفارق شاسع عن الاتحاد والأهلي.

    ومع تواجد النصر في صدارة دوري روشن السعودي، قبل ثماني جولات من النهاية، برصيد 67 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال، فإن رفاق رونالدو أمام فرصة تاريخية لكتابة مجد جديد؛ حيث يصبح النصر أول فريق يتوج بلقب الدوري السعودي "رجال وسيدات" في موسم واحد عبر التاريخ.

    * دوري أبطال آسيا 2

    وبينما يواصل النصر زحفه نحو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا الثاني، بتأهله إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه الوصل الإماراتي، فإن الأصفر يملك فرصة تاريخية كي يصبح أول فريق سعودي يتوج باللقب الآسيوي.

    وسواءً بمسماه القديم "كأس الاتحاد الآسيوي" أو الحديث "دوري أبطال آسيا 2"، لم يسبق أن توج فريق سعودي باللقب القاري، أو تواجد في المباراة النهائية.

  • الطريق ليس مفروشًا بالورود

    ولكن، في الساعات الماضية، تحدثنا عن أزمة كبرى تواجه النصر، بسبب تداخل "الروزنامة" بين مباريات الفريق في دوري روشن وأبطال آسيا الثاني، بعد الإعلان عن المواعيد الجديدة، تحت عنوان ""اضطهاد" اتحاد الكرة للنصر بين الحقيقة والكذب.. مساعدة الهلال أكبر حجة و"3 مبررات منطقية" تقلب الطاولة!"

    الاتحاد الآسيوي استقر على إقامة مواجهة النصر والوصل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، على ملعب زعبيل في دبي، ومن مباراة واحدة، وذلك بعد الحديث عن إقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي على ملاعب "محايدة".

    أضف إلى ذلك، مطالبة النصر بتعديل موعد مباراته أمام الاتفاق، في الجولة 29 من دوري روشن، والمقررة في 24 إبريل، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباراتي ربع النهائي ودور الأربعة، يومي 19 و22 إبريل، أي أنه في حالة تأهل الأصفر إلى المربع الذهبي، فإنه سيكون مضطرًا لخوض مباراتين خلال ثلاثة أيام.

    خياران أحلاهما مر!

    إذا ما نظرنا للجانب الإيجابي، فإن تغيير موعد مباراة الاتفاق لا يزال ممكنًا، حيث لم تعطِ رابطة دوري المحترفين السعودي، قرارها الرسمي، بعد تجدد مخاطبة النصر للمسؤولين بشأن تقديم الموعد إلى 15 إبريل، كما أن السيناريو الآسيوي، قد يشهد تعديلًا أيضًا، يتمثل في نقل المباراة من الإمارات.

    ولكن، إذا ما نظرنا للجانب السلبي، فإن النصر قد يصير مجبرًا على الاستجابة للمقترحات التي نشهدها حاليًا، بأن يلعب بـ"الفريق الرديف" في دوري أبطال آسيا الثاني، في ظل الضغط الكبير للمباريات محليًا وآسيويًا.

    هذا الأمر يجعل النصر أمام خيارين أحلاهما مرّ، إذا ما قرر التضحية بإحدى البطولتين من أجل التركيز على المنافسة للظفر بالأخرى، خاصة وأن الانسحاب من دوري أبطال آسيا 2، سيعني حرمان النصر من المشاركة في دوري النخبة الآسيوية، حال تأهله، في الموسم المُقبل.


  • كلمة أخيرة..

    يمكن القول إن مسيرة كريستيانو رونالدو مع النصر، شهدت الكثير من الإنجازات التي شهدتها السعودية لأول مرة، حيث بات أول لاعب يسجل 35 هدفًا في الدوري خلال موسم واحد، كما قاد النصر للفوز بالبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه.

    رونالدو الذي اقترب من بلوغ الـ1000 هدف في مسيرته الكروية، لا يزال يملك الفرصة للخروج بإنجازين جديدين لم تشهدهما الكرة السعودية، مع النصر، إلا أن كتيبة جورج جيسوس، يجب أن تعي جيدًا أن الطريق ليس مفروشًا بالورود، في ظل الصراع الشرس مع الهلال والأهلي والقادسية على لقب دوري روشن، فهل يصبح الأصفر مضطرًا للمفاضلة بين خيارين أحلاهما مرّ؟


