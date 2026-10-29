تصرفاتك زادت عن حدها يا كريستيانو رونالدو!.. القانون أنقذك فـ"أصبحت ليلتك مع النصر ضد الخلود ساحرة"

من الـ"B.O.A.T" إلى الليلة الساحرة ضد نادي الخلود؛ هكذا يعيش الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أيامه السعيدة الآن، مع عملاق الرياض النصر.

رونالدو تفوق على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في تصويت الـ"B.O.A.T" لأفضل فائز بالكرة الذهبية عبر التاريخ؛ والتي أطلقته مجلة "فرانس فوتبول" لأول مرة، في العام الحالي.

المهم.. ها هي ساعات قليلة مرت؛ حتى قضى رونالدو ليلة ساحرة في فوز النصر (5-3) ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

فوز النصر على الخلود؛ أوصله إلى النقطة 28 من 11 مباراة، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور رونالدو ضد الخلود..