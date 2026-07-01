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Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بسبب إعجاب كريستيانو رونالدو به.. النصر يعيد فتح ملف "مدرب الأهلي الأسبق" بقوة

النصر
كريستيانو رونالدو
الأهلي
فيتور باريرا
نوتنجهام فوريست
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات مثيرة من داخل البيت النصراوي..

لا يزال مجلس إدارة نادي النصر، يبحث عن مدير فني أجنبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، "خلفًا" للبرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

جيسوس أعلن الرحيل عن فريق النصر الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ والذي حقق فيه "العالمي" لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غياب 7 سنوات كاملة.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر يفتح ملف هذا المدرب بقوة!

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الأربعاء، عن عودة أحد الأسماء التدريبية بقوة، إلى حسابات عملاق الرياض النصر؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

    هذا الاسم التدريبي، الذي عاد إلى حسابات النصر بقوة، ليس إلا البرتغالي فيتور بيريرا؛ الذي رحل عن القيادة الفنية لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء.

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  • Nottingham Forest v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    أسباب فتح ملف فيتور بيريرا مجددًا في النصر

    واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" عن الأسباب؛ التي جعلت عملاق الرياض النصر يفتح ملف المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا، من جديد.

    الموقع أكد أن بيريرا، يحظى بإعجاب كبير من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ لذا تم طرح اسمه بقوة، خلال الساعات الماضية.

    أيضًا.. أشار الموقع إلى أن صفقة الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، قد تتعثر خلال صيف الحالي؛ بسبب طلباته المالية، التي يرى النصر أنها مبالغ فيها.

  • إغلاق ملف أبيل فيريرا نهائيًا في النصر.. لهذا السبب!

    وعلى جانب آخر.. أغلق مجلس إدارة نادي النصر، ملف المدير الفني البرتغالي أبيل فيريرا نهائيًا؛ وذلك بعدما كان مرشحًا بقوة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    وأوضح موقع "365Scores"، أن سبب إغلاق النصر ملف بيريرا؛ هو تمسك هذا المدرب بالبقاء مع نادي بالميراس البرازيلي، وعدم رغبته في الرحيل عن الفريق حاليًا.


  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    مسيرة فيتور بيريرا "المرشح بقوة" لتدريب النصر

    فيتور بيريرا مدرب برتغالي يبلغ من العمر 57 سنة؛ حيث بدأ مسيرته التدريبية كـ"مساعد" في الجهاز الفني للعملاق المحلي بورتو، عام 2010.

    وبعد موسم واحد فقط.. أصبح بيريرا مديرًا فنيًا لفريق بورتو الأول لكرة القدم؛ حيث استمر معه لمدة 3 سنوات كاملة، قبل الانتقال إلى عملاق جدة الأهلي صيف عام 2013.

    وفي أعقاب رحيله عن الأهلي؛ تنقل بيريرا بين عديد الأندية، أبرزها: "فنربخشه التركي، أولمبياكوس اليوناني، نوتنجهام فورست الإنجليزي، كورينثيانز وفلامنجو البرازيليين".

    كما كان لهذا المدير الفني البرتغالي المخضرم، تجربة أخرى في الملاعب السعودية؛ عندما أشرف على تدريب نادي الشباب، في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2024.

    وحقق بيريرا عديد البطولات، مع الأندية التي أشرف عليها؛ أبرزها لقب الدوري البرتغالي "مرتين" مع بورتو، في 2012 و2013.