دوري "يد الشيطان": مفارقة غريبة قد تحسم صراع النصر والأهلي على اللقب.. والفيحاء كلمة السر!

مع اقتراب قطار دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، من محطته الأخيرة؛ لم يعد صراع ناديي النصر والأهلي على اللقب، مجرد معركة تكتيكية فوق أرضية المستطيل الأخضر.

صراع النصر والأهلي، ومعهما عملاق الرياض الهلال بالطبع، على لقب دوري روشن السعودي؛ تحوّل إلى معركة "التفاصيل البسيطة"، التي قد تقلب الموازين في النهاية.

ومع تقارب النقاط في مراكز المقدمة؛ اشتعل الحديث في المجالس الرياضية والصالونات الإعلامية بالممكة العربية السعودية، عن التحكيم.

الجدل التحكيمي في الملاعب السعودية، أعاد إلينا مصطلح "يد الشيطان" من جديد؛ وهو الذي قد يُساهم في حسم لقب دوري روشن، بين النصر والأهلي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مفارقة "يد الشيطان" بين النصر والأهلي، في مواجهة نادي الفيحاء بمسابقة دوري روشن السعودي..