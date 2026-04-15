Goal.com
مباشر
Ronaldo HIC 2:1Getty/GOAL
زهيرة عادل

لم يكتفِ بما فعله داخل الملعب فواصل الخذلان خارجه! .. كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق "جسد بلا عقل"

فقرات ومقالات
ماذا قدم صاروخ ماديرا في انتصار النصر أمام الاتفاق 1-0؟

بينما نحن على مشارف انتهاء موسم 2025-2026 من دوري روشن السعودي، لا يوجد لاعب متشوق لحمل اللقب من الأجانب أكثر من القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو .. هذه حقيقة بعد سنوات عجاف داخل المملكة السعودية، لكن ما قدمه أمام خصم بحجم الاتفاق الليلة، يوحي بعكس ذلك تمامًا.

صاروخ ماديرا شارك في فوز العالمي اليوم الأربعاء، أمام الاتفاق بهدف نظيف، سجله الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد العالمي للنقطة 76 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل.

بالعودة لكريستيانو رونالدو تحديدًا، دعونا نتحدث تفصيلًا عما قدمه في مواجهة النصر والاتفاق في السطور التالية..

  • خذلان داخل الملعب

    واحدة من أسوأ مباريات صاروخ ماديرا منذ انتقاله إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2023، قدمها الليلة أمام الاتفاق.

    تحدثنا في أكثر من مرة من قبل عن وقوع رونالدو كثيرًا في مصيدة التسلل بقميص العالمي، والليلة تجلى هذا العيب بوضوح، بعدما أبطل ثلاث فرص خطيرة للفريق بالعيب نفسه.

    حتى وإن غضضنا الطرف عن وضعيات التسلل للدون، سيظهر العيب الآخر "التسرع" وكأنه لاعب شاب يتطوق لإحراز أول أهدافه، حتى كانت تسديداته إما أعلى العارضة أو في متناول الدفاع الاتفاقي أو بجوار القائم.

    هذا التسرع بدأ من الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بعدما مرر له مواطنه جواو فيليكس تمريرة خلف الدفاع على يسار منطقة جزاء الاتفاق، ورغم غياب الرقابة الدفاعية، فضل رونالدو التسديد مباشرةً رغم وقوفه في وضع غير مناسب، حتى أطاح بالكرة خارج الملعب.


    ما يحسب للنجم البرتغالي في الملعب فقط هي تسديدته في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، والتي تصدى لها الحارس ماريك روداك، لكنها ارتدت منه، لتصل لكينجسلي كومان، ليضعها بسهولة في الشباك.

  • الخذلان يتواصل خارج الملعب

    89 دقيقة خاضها رونالدو أمام الاتفاق، لكن كـ"استحقاقية" كان من المفترض أن يخرج في وقت مبكر عن ذلك بكثير في ظل قلة التركيز، التسرع وسوء الحظ الذي يواجهه.

    ربما المدرب البرتغالي جورج جيسوس كان يراهن فقط على قدرة الدون على إحراز الأهداف حتى في أسوأ أحواله، لذا أجّل استبداله حتى ذلك الوقت.

    لكن ما هو غير مفهوم هو رد فعل كريستيانو رونالدو بعد استبداله، حيث توجه مباشرةً إلى غرفة خلع الملابس، بدلًا من مساندة زملائه في الملعب، بينما كان الاتفاق قادرًا على التعادل في الوقت القاتل.

    ليس هذا فحسب، بل لم يرد التحية لجمهور النصر الذي كان يردد اسمه وهو في طريقه للممر المؤدي لغرف خلع الملابس.


    ضف على ذلك، تخليه عن عادته في قيادة لاعبي النصر لتوجيه التحية للجماهير بعد نهاية كل مباراة، إذ لم يظهر في الملعب نهائيًا.

    ما يبدو من الصورة التي ظهرت على الشاشات أن رونالدو غاضب من عدم إحرازه هدف رغم كم الفرص التي أتيحت له .. وهنا سيكون مدانًا لعدم إعلائه المصلحة العامة للفريق على حلمه بالوصول لألف هدف.

    العذر الوحيد للبرتغالي هو أن يكون مصابًا، وإن كان لم يظهر هذا نهائيًا طوال دقائق لعبه .. في انتظار توضيحه!


  • بالأرقام .. ماذا قدم رونالدو أمام الاتفاق؟

    لمحبي الأرقام، فالنقطة الإيجابية الوحيدة لرونالدو أمام الاتفاق الليلة هي دقة تمريراته، التي بلغت 100% بفضل 15 تمريرة طوال الـ89 دقيقة.

    أما عن التسديدات، فقد سدد 7، لم يكن منها سوى اثنتين فقط على المرمى، فيما أهدر فرصة هدف محقق.

    ونجح رونالدو في مراوغتين من أصل ثلاث، وفي مواجهتين ثنائيتين من أصل ثلاث.

  • تاريخ كريستيانو رونالدو أمام الاتفاق

    النواخذة ليسوا بالفريق المستعصٍ على صاروخ ماديرا، لكن في الوقت ذاته مواجهتهم ليست بالسهلة كذلك..

    خاض رونالدو ثماني مباريات مع النصر أمام الاتفاق في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط، كان آخرها في لقاء الدور الأول بالموسم الجاري (2-2)، فيما صام عن التهديف في أربع مباريات أخرى.


دوري أبطال آسيا 2
الوصل crest
الوصل
الوصل
النصر crest
النصر
النصر
دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق